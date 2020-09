Fiat Tipo Station Wagon Cross: nuove foto spia

Da alcuni mesi seguiamo da vicino l’intero processo di sviluppo della nuova Fiat Tipo. La vettura di segmento C della principale casa italiana riceverà presto un restyling. Un aggiornamento di metà ciclo che consentirà a questa generazione di affrontare il resto della sua vita commerciale che la attende. Approfittando del lancio di questo “restyling”, FIAT introdurrà importanti novità nella gamma.

La nuova FIAT Tipo Cross è una delle prime che verrà annunciata con il debutto del rinnovato modello. Questa è la quarta variante che entrerà a far parte della gamma Tipo. Un’opzione molto interessante e, soprattutto, un’alternativa ai SUV tradizionali. La nuova Tipo Cross arriverà alle concessionarie con un obiettivo molto chiaro, poter rivaleggiare con modelli come Ford Focus Active, KIA XCeed e Skoda Octavia Scout.

Non sarà facile competere con modelli rilevanti come quelli precedentemente citati. Ora, una delle chiavi della nuova Tipo Cross è che sarà disponibile in due varianti di carrozzeria. Ad oggi era stato possibile solo confermare, tramite foto spia , il lancio della Tipo Cross con carrozzeria a 5 porte. Ora, possiamo affermare categoricamente che anche la variante station wagon avrà la sua versione “crossover”.

La Fiat Tipo Station Wagon Cross sarà una realtà e il suo sviluppo è in corso. Ad oggi i diversi avvistamenti che si sono verificati non ci hanno permesso di intuire se si trattava o meno della variante Cross. Nelle ultime ore alcune nuove foto spia, in cui viene mostrato un prototipo con un camuffamento più leggero, confermano che questo nuovo modello arriverà sul mercato.

Nella fotografia che vi mostriamo in questo articolo pubblicata da Gabetz Spy Unit possiamo vedere un prototipo della nuova Fiat Tipo Station Wagon Cross mimetizzata in maniera piuttosto lieve. Prestando particolare attenzione alla parte anteriore e al paraurti che sono parzialmente esposti è possibile notare il paraurti specifico che indosseranno i modelli Cross della nuova gamma Tipo. L’intera parte inferiore della carrozzeria sarà protetta con parabordi in plastica.

