Alfa Romeo Tonale, trattativa FCA-Renault, vendite in Europa: le migliori news della settimana

Per quanto riguarda Alfa Romeo, ad esempio, si è parlato dell’Alfa Romeo Tonale, la concept car presentata al Salone di Ginevra e riproposta al Salone di Torino al Parco Valentino in questi giorni. Per il prototipo, questa settimana, è arrivato il primo riconoscimento ufficiale con un premio relativo al design del modello. Da segnalare anche le news relative ai dati di vendita di Alfa Romeo che, ancora una volta, deve fare i conti con un sostanziale calo di vendite che va a confermare il momento negativo del brand.

Nel frattempo, si continua a parlare della trattativa tra FCA e Renault, che oramai sembra giunta ad una rottura definitiva senza alcuna possibilità di recupero per via delle posizioni troppo distanti tra i due gruppi. Da notare anche la conferma ufficiale sul piano di investimenti per gli stabilimenti italiani di FCA che, nel frattempo, devono fare i conti con una produzione ai minimi termini.

Alfa Romeo

Apriamo il capitolo relativo alle news di Alfa Romeo di questa settimana con il consueto report sulle vendite in Europa di Alfa Romeo. Anche nel corso del mese di maggio, il marchio italiano ha fatto segnare risultati molto negativi confermando la crisi di vendite iniziata negli ultimi mesi del 2018.

Dopo l’apertura degli ordini annunciata la settimana scorsa, Alfa Romeo ha reso disponibile il configuratore online dell’Alfa Romeo Stelvio Ti, la nuova variante sportiva del SUV che rappresenta un punto di collegamento tra la versione Quadrifoglio ed il resto della gamma dello Stelvio.

In questa settimana è arrivato anche il primo riconoscimento per l’Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV presentato in versione concept al Salone dell’auto di Ginevra dello scorso marzo e riproposto in questi giorni al Parco Valentino di Torino ha conquistato il titolo di Car Design Award 2019.

Da notare, inoltre, che in questi giorni Alfa Romeo ha fatto il suo ritorno ufficiale in Cile dove saranno commercializzate la Giulia e lo Stelvio ed anche la più economica Alfa Romeo Giulietta che potrebbe registrare buoni dati di vendita sul nuovo mercato.

Segnaliamo che al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino sarà esposto, sino a novembre, il prototipo Alfa Romeo Protéo, una concept car che risale all’inizio degli anni 90 e che verrà affiancata da altri prototipi forniti da FCA Heritage.

Domenica 23 giugno, come annunciato nei giorni scorsi, Alfa Romeo festeggia il suo compleanno al Museo di Arese con diverse iniziative dedicate alla storia ed al presente del marchio italiano.

Fiat

In questo week end del 22 e 23 giugno si svolge a Pandino, comune della provincia di Cremona, un nuovo raduno di Fiat Panda che punta a registrare un nuovo record di presenze per uno dei modelli che ha scritto la storia dell’auto in Italia.

Chiudiamo il capitolo delle news relative al marchio Fiat con una breve analisi delle vendite in Brasile nelle ultime settimane. Il marchio italiano continua a registrare numeri di vendita molto positivi sul mercato sudamericano ed, in particolare, in Brasile.

Da segnalare anche un nuovo render che prova ad immaginare in chiave moderna la Fiat X1/9, uno degli esemplari più particolari della storia del brand torinese, in produzione tra gli anni 70 e gli anni 80.

Ferrari

La nuova Ferrari SF90 Stradale è, senza dubbio, la supercar del momento. La nuova ibrida della casa di Maranello, in questi giorni, è protagonista di un nuovo render che prova ad immaginarla in una colorazione inedita e, sicuramente, molto interessante.

Da notare, inoltre, che Ferrari ha diffuso in questi giorni anche un nuovo video ufficiale della SF90 Stradale andando a raccontare le modalità di guida della supercar che può contare su di un motore V8 supportato da tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1000 CV.

Segnaliamo, inoltre, che la Ferrari 488 Pista ha conquistato il record sul giro del tracciato di Top Gear confermando così le sue performance eccezionali. Secondo Autocar, inoltre, la Ferrari 488 Pista Spider è un punto di riferimento assoluto del segmento delle supercar “scoperte” potendo contare su di un abbinamento unico tra comparto tecnico e design, un connubio riuscito alla perfezione. Da segnalare anche il debutto di una particolare versione con motore V12 della Ferrari F40.

La crescita di Ferrari non è solo nelle vendite. Negli ultimi mesi, infatti, la casa di Maranello ha registrato un vero e proprio boom di contatti sui social network con tantissimi utenti che hanno mostrato interesse per i contenuti Ferrari.

In questi giorni, il design della storica Ferrari 250 GTO è stato riconosciuto come una vera e propria opera d’arte e potrà contare su di una tutela del diritto d’autore contro eventuali tentativi di imitazione da parte di terzi.

Intanto al Goodwood Festival of Speed 2019 ci sarà anche Ferrari con le Ferrari P80/C e SP3JC. Chiudiamo il capitolo sulle news relative a Ferrari segnalando che la Ferrari 488 GTE EVO ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2019. Da segnalare, infine, che uno dei soli 30 esemplari di Ferrari FXX sarà venduto all’asta.

Maserati

In casa Maserati si continua a guardare al futuro in attesa delle novità che andranno a rinnovare la gamma. Nei prossimi anni è atteso il lancio di una nuova generazione di Maserati Quattroporte, l’ammiraglia della gamma del Tridente.

In questi giorni, in rete, è apparso un render che svela il concept Maserati L’Ultimo, un’idea di quella che potrebbe essere la nuova generazione della Quattroporte in arrivo tra qualche anno per rinnovare la gamma Maserati.

Da segnalare, intanto, che Maserati ha avviato il lancio commerciale delle versioni Trofeo e GTS del Maserati Levante nel Regno Unito, svelando ufficialmente disponibilità e prezzi delle nuove varianti ad alte prestazioni del SUV.

Questa settimana, inoltre, Maserati ha lanciato il programma di leasing Maserati Everywhere che punta ad offrire considerevoli garanzie e tutele ai clienti che scelgono di guidare le vetture del Tridente senza procedere con l’acquisto tradizionale.

Jeep

A distanza di poche settimane dall’avvio delle vendite in Nord America, iniziano ad arrivare i primi dettagli sulle vendite del Jeep Gladiator, il nuovo pick-up del marchio americano che rappresenta una delle principali novità della gamma Jeep degli ultimi anni.

Da segnalare, inoltre, che la Jeep Renegade ha registrato il raggiungimento di un importante traguardo commerciale in Brasile, un mercato sempre più importante per il brand americano e per il crossover. In tema di Renegade, segnaliamo il debutto avvenuto in questi giorni della versione Militem Hero, una particolare versione after market del crossover.

Tra qualche giorno sarà messa all’asta una versione speciale della Jeep Wrangler di precedente generazione. Si tratta di una Jeep Wrangler Unlimited Custom 6×6 del 2016, un esemplare davvero particolarissimo che riesce ad incarnare al meglio l’essenza del brand e del suo iconico modello.

FCA

La settimana del gruppo FCA è ancora legata a doppio filo alla trattativa con Renault ed alla possibile fusione tra le due aziende. In questi giorni, il CEO di Renault ha confermato che allo stato attuale non ci sono possibilità di riapertura di una trattativa. Secondo gli ultimi rumors, il ruolo del Governo nipponico sarebbe stato decisivo per la fine della trattativa.

Nel frattempo, il presidente di FCA John Elkann, anche dopo il fallimento della trattativa di fusione con Renault, continuerebbe a poter contare sul pieno sostengo della sua famiglia che ne appoggerebbe completamente le scelte.

Passiamo ora alle vendite di FCA. In questi giorni, infatti, sono arrivati i dati di vendita di maggio in Europa del gruppo. I risultati registrati dal gruppo nel corso dell’ultimo mese sono stati decisamente negativi anche a causa dell’imprevedibile calo delle consegne registrato dal marchio Jeep.

Commentando i dati di vendita in Europa, Pietro Gorlier, numero uno di FCA per l’area EMEA, ha confermato che il gruppo continuerà a puntare sulla strategia della qualità, preferendo ottimizzare la gamma con modelli di qualità invece che seguire solo i volumi di vendita anche al costo di registrare una considerevole contrazione dei dati di vendita.

Da notare, inoltre, che Gorlier ha confermato i piano di investimenti da 5 miliardi di Euro per gli stabilimenti italiani del gruppo che, nei prossimi anni, registreranno il debutto di diversi nuovi modelli (con tempistiche tutte ancora da verificare).

Nel frattempo, gli stabilimenti italiani del gruppo FCA devono fare i conti con gli effetti negativi del forte calo di vendite registrato dai quasi tutti i brand dell’azienda. In questi giorni, infatti, è stato annunciato il ritorno della cassa integrazione a Termoli, stabilimento dove vengono prodotti i motori benzina e i cambi per diversi modelli del gruppo.

Da notare, inoltre, che la produzione negli stabilimenti di Grugliasco e Mirafiori è dimezzata a causa delle scarse richieste dei modelli (tutti a marchio Maserati, per ora) che vengono prodotti nel Polo del Lusso torinese.

In questi giorni, infine, il gruppo FCA è stato protagonista assoluto alla Parata dei Presidenti al Parco del Valentino 2019, evento che ha registrato la presenza anche di un esemplare unico dell’Alfa Romeo Giulia.

