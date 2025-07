Viper GTS-R C20, ruggito americano: la leggenda delle corse torna all’asta

Una vera protagonista del motorsport di fine anni Novanta è pronta a fare il suo ritorno in grande stile: la Chrysler Viper GTS-R del 1999, con numero di telaio C20, sarà una delle regine dell’asta Broad Arrow in programma ad agosto presso il prestigioso Monterey Jet Center.

Si tratta non solo di una vettura da collezione, ma di un’icona con un palmarès impressionante sia nei campionati europei che americani, una delle più vincenti Viper ufficiali mai costruite.

Realizzata secondo i rigidi requisiti del FIA GT Championship, la GTS-R C20 entrò in azione a metà stagione 1999 e si distinse subito per le sue prestazioni. Condotta da Jean-Philippe Belloc e Dominique Dupuy, conquistò il gradino più alto del podio a Hockenheim e Budapest, per poi siglare una clamorosa vittoria a Watkins Glen al fianco del pilota americano David Donohue. In quella gara memorabile, la Viper ottenne pole position, giro veloce e vittoria assoluta, lasciando un’impronta indelebile nel mondo delle gare endurance. Ma la carriera della C20 non si fermò lì.

Dopo il FIA GT, continuò a mietere successi nel Campionato GT francese (FFSA), dove con Dupuy e François Fiat vinse due titoli consecutivi nel 2000 e 2001, collezionando 10 successi in due anni. Anche con l’arrivo di rivali più recenti, la C20 rimase competitiva fino al 2004, con altri trionfi e diversi piazzamenti. Nel 2007 passò a un nuovo proprietario e fu successivamente restaurata con la storica livrea di Watkins Glen. Da allora, ha partecipato a celebri eventi storici come la Le Mans Classic, Sebring e la 24 Ore di Daytona.

Tra il 2019 e il 2021 questa speciale Viper ha beneficiato di un restauro meccanico completo, costato oltre 150.000 euro, che l’ha riportata alle condizioni originali da gara. Oggi, la GTS-R C20 è proposta in condizioni eccellenti, rappresentando un’opportunità rarissima per collezionisti e appassionati di vetture da corsa d’epoca.