Elkann mantiene il sostegno della famiglia dopo il fallimento dei colloqui con Renault

John Elkann, presidente della Fiat Chrysler Automobiles ed erede della dinastia Agnelli, fondatore del gruppo italiano Fiat auto, mantiene il supporto della sua famiglia dopo il fallimento delle trattative per una fusione con la Renault. Il clan Agnelli-Elkann, una famiglia allargata di oltre 100 discendenti di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat e bisnonno di John Elkann, è al suo fianco, secondo i familiari e fonti vicine al gruppo. Il clan si è incontrato la scorsa settimana per l’assemblea generale di Giovanni Agnelli BV, la holding di famiglia.

John Elkann, che è divenuto capo della famiglia Agnelli 15 anni fa, aveva detto all’assemblea generale che Fiat Chrysler stava ancora cercando un partner, ma che il gruppo era abbastanza forte da continuare il suo viaggio da solo. Circa 50 familiari hanno partecipato alla GA, che è stata programmata prima che Fiat Chrysler presentasse una proposta di fusione alla Renault.

John Elkann è Chairman e Chief Executive Officer della holding quotata Exor, in cui la famiglia Agnelli-Elkann detiene il 53% del capitale tramite Giovanni Agnelli BV. Exor possiede il 29% di Fiat Chrysler. “Fiat Chrysler non è mai stata più forte di oggi e ad Exor siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare e far crescere le nostre attività”, ha affermato Elkann. “La fusione con la Renault è stata un’operazione di Elkann e dunque per lui arriveranno elogi o rimproveri a seconda di come finirà la trattativa”, ha detto una fonte vicina alla famiglia.

Né Fiat Chrysler né Renault hanno escluso il riavvio dei negoziati. Il governo francese ha detto questo mese che non è pronto a sostenere un’alleanza senza il supporto esplicito del partner giapponese di Renault, Nissan. John Elkann non ha voluto aspettare e ha scelto di ritirare la sua proposta di fusione. Due membri della famiglia che hanno partecipato all’AGM di Giovanni Agnelli BV e altre fonti vicine a membri influenti del clan hanno indicato che l’attuale Presidente di Fiat Chrysler godrebbe ancora di ampio sostegno all’interno della famiglia e un mandato di continuare a cercare di forgiare un’alleanza con i francesi.