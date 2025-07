Ferrari Daytona SP3, l’auto che pure in scala 1:18 conquista il cuore

Ci eravamo già occupati della Ferrari Daytona SP3 in scala 1:8 di Amalgam Collection. Ora l’atelier inglese offre, nel suo catalogo, anche la versione in scala 1:18 della stessa vettura. Il prezzo diventa così più “abbordabile”, fissandosi a quota 1.215 euro, dilazionabili in quattro comode rate senza interessi.

A differenza della sorella maggiore, qui non ci sono parti mobili, ma il risultato estetico resta meraviglioso. Nei suoi circa 26 centimetri di lunghezza c’è tutta l’eccellenza che si possa desiderare, in linea con la tradizione dell’azienda che firma l’opera. Ogni modello è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, facendo uso di materiali di altissima qualità. Il risultato è all’altezza della migliori aspettative e in linea con la nobiltà Ferrari.

Una parte del merito va anche all’utilizzo dei progetti CAD originali, dei codici di verniciatura e delle specifiche dei materiali fornite direttamente dalla casa di Maranello. Così ogni dettaglio è ricreato perfettamente, pur se in scala 1:18. Non è facile ottenere una simile qualità in un formato molto ridotto, ma Amalgam Collection è una realtà al top, nel suo ambito. La validazione da parte dei team di ingegneria e design del “cavallino rampante” conferma la massima accuratezza della rappresentazione.

Questa creatura regala, in formato ridotto, le alchimie stilistiche, fedelmente riprodotte, della Ferrari Daytona SP3. Non una “rossa” qualunque, ma la sportiva del marchio più bella degli ultimi anni. Una scultura tecnologica e stilistica, nata per far sognare, al più alto livello. Facile abbandonarsi alla magia di questa opera d’arte a quattro ruote, che si erge al rango di capolavoro assoluto, su tutti i fronti.

Come riferito in altre circostanze, stiamo parlando di una vettura che crea dipendenza, più della stragrande maggioranza delle sorelle moderne del “cavallino rampante”. Discendente più fresca della Serie Icona, la Ferrari Daytona SP3 rapisce i sensi fin dal primo sguardo, con il suo design da sogno, ispirato a quello della leggendaria 330 P4, ma con uno specchio di coda strettamente connesso agli stilemi della 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina.

Non un remake, ma citazioni di alta scuola, futuristicamente interpretate, per un look unico ed esclusivo, che lascia a bocca aperta. Flavio Manzoni, nel definirne i tratti, ha fatto un lavoro davvero eccellente. Se l’estetica convince al 100%, altrettanto può dirsi per la meccanica.

Il tesoro, in questo ambito, è il motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che ne anima le danze, con la forza dei suoi 840 cavalli di razza. Parliamo di energia pura e liscia, non contaminata da sovralimentazione o ibridazione. Un bel valore aggiunto, nella prospettiva sentimentale. Sublimi le musicalità meccaniche, fonte di ulteriore godimento con la Ferrari Daytona SP3, la cui progressione e i cui aspetti dinamici sigillano al meglio il quadro.

Le prestazioni, ovviamente, sono di livello straordinario, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima supera i 340 km/h. Sono numeri strepitosi, ma non bastano a raccontare le emozioni vissute a bordo di questa magnifica “rossa”, destinata ai grandi collezionisti del marchio. Agli altri non resta che sognare…oppure di acquistare la replica in scala 1:18 proposta da Amalgam Collection.

Fonte | Amalgam Collection