Panda a Pandino: l’edizione 2019 si terrà il 22-23 giugno

Panda a Pandino è il nome di uno dei tantissimi eventi dedicati alla mitica Fiat Panda sparsi per tutta Italia che si terrà il 22 e 23 giugno sulle strade del Castello Visconteo di Pandino (provincia di Cremona) dove parteciperanno diversi esemplari della storica auto del brand torinese.

Il raduno viene promosso dalla Consulta dei giovani di Pandino, con il patrocinato del Comune di Pandino e grazie anche al contributo di varie associazioni del posto. Una parte del ricavato ottenuto dall’evento Panda a Pandino sarà devoluto in beneficenza.

Fiat Panda: l’evento dedicato alla city car si terrà anche quest’anno

Alla passata edizione hanno partecipato oltre 5000 persone con 365 Fiat Panda venute da tutte le nazioni dell’Europa. Tuttavia, l’edizione 2019 del raduno Panda a Pandino si prevedono dei numeri maggiori per stabilire un nuovo record.

In pochissimo tempo, questo evento è diventato molto importante e conosciuto a livello internazionale, grazie ai tantissimi fan della celebre auto torinese sparsi in tutta l’UE. Proprio grazie a questa manifestazione, inoltre, la città di Pandino è stata scelta da Fiat nel 2018 per la presentazione della speciale Panda Waze, la versione social della city car dotata del sistema di navigazione Waze integrato nell’app Panda Uconnect.

Il programma di Panda a Pandino 2019 vede la partecipazione di diverse figure famose come Kappa Voice, lo youtuber Alessandro Bosio e DJ Danny Ores per il 22 mentre il giorno dopo ci saranno prove di abilità, giochi ed esposizioni tra le strade del Pandino. Ovviamente, tutto avrà come tema la Fiat Panda.