Alfa Romeo Tonale vince il “Car Design Award 2019”

Alfa Romeo Tonale è stata premiata nelle scorse ore per la prima volta nella sua storia. Infatti oggi, in occasione della prima giornata del Parco Valentino 2019, è avvenuta la cerimonia di premiazione del “Car Design Award” organizzata dalla rivista Auto&Design. Il prestigioso premio internazionale dedicato al “car design” è stato assegnato, nella categoria “Concept car”, al primo SUV compatto ibrido plug-in di Alfa Romeo. Nell’affascinante concept car Tonale i tratti distintivi dello stile italiano vengono proiettati nel futuro in una sintesi tra il prezioso heritage del marchio e un’anticipazione di nuovi canoni.

A proposito di questo premio ricevuto da Alfa Romeo Tonale, Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA, ha dichiarato: «Siamo onorati di ricevere questo ambito premio assegnato al design di Tonale che, come ogni Alfa Romeo, nasce dal perfetto equilibrio tra heritage, velocità e bellezza. Infatti, racchiude in sé i canoni che caratterizzano lo stile italiano e il linguaggio unico di Alfa Romeo: senso delle proporzioni, semplicità e cura per la qualità delle superfici, per un design innovativo ma fedele a una tradizione universalmente apprezzata».

Alfa Romeo Tonale ha fatto il suo debutto lo scorso mese di marzo al Salone dell’auto di Ginevra 2019. Questo veicolo dovrebbe iniziare la sua produzione nel corso del prossimo anno presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Pomigliano con la commercializzazione che dovrebbe invece avvenire tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021.