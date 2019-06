Alfa Romeo festeggia il compleanno domenica ad Arese

Domenica 23 giugno andrà in scena una ricca giornata per tutti i fan di Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione infatti festeggerà il compleanno. Per l’occasione verranno svolte al Museo Storico di Arese una serie di attività. Si tratterà di una vera e propria festa dedicata agli appassionati, che si aprirà con una parata di auto sulla pista interna. Durante l’ #AlfaRomeoDay, nell’arco della giornata, sono in programma appuntamenti, incontri, eventi tutti per festeggiare i 109 anni di vita dello storico marchio milanese.

Alfa Romeo domenica compie 109 anni, grande festa al Museo di Arese

Dopo la parata che inizierà alle 10, alle 10.30 ci sarà l’incontro col Centro stile Alfa Romeo e l’inaugurazione della mostra “4C Concept / The Story”. Alle 12, nella sala Giulia, verranno proiettati video storici e contemporanei. Alle 14 verranno mostrati pezzi della collezione non abitualmente esposti. La protagonista sarà la Darracq 8/10 HP, da cui nel 1910 derivò la prima A.L.F.A della storia. Verrà inoltre anche trasmesso il Gran Premio di Formula 1 di Francia a partire dalle ore 15:10. Alle 16 comincerà la visita guidata del museo. Alle 17.30 la giornata si chiuderà ancora con la parata delle Alfa dei visitatori. Tutte queste attività saranno disponibili per tutti i visitatori e comprese nel prezzo del biglietto di ingresso nel museo.