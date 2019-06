Ferrari 488 Pista conquista il record su giro sulla pista di Top Gear | Video

La Ferrari 488 Pista ha stabilito un nuovo record sulla pista del Dunsfold Park, il famosissimo tracciato di Top Gear (noto programma televisivo dedicato all’automotive realizzato da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond).

In particolare, fra tutte le supercar e le hypercar che hanno percorso i settori Hammerhead e Follow Through, la Ferrari 488 Pista, guidata da The Stig, è stata quella più veloce, chiudendo il giro del circuito in 1:12.7.

Ferrari 488 Pista: la supercar V8 ruba il titolo alla 911 GT2 RS

Con questi numeri, la supercar V8 di Maranello ha rubato il titolo alla Porsche 911 GT2 RS che aveva registrato un tempo di 1:13.4, quindi 7 decimi in più rispetto alla rossa. Al terzo posto, invece, troviamo la McLaren 674LT con un tempo di 1:13.7.

Questo tempo è stato possibile grazie alle prestazioni proposte dalla Ferrari 488 Pista e al suo motore biturbo a 8 cilindri disposti a V da 3.9 litri, il Ferrari F154 CB, che su questa vettura sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 700 nm di coppia massima (+50 CV e +10 nm della normale GTB).

Presentata durante il Salone di Ginevra 2018, la 488 Pista pesa appena 1280 kg rispetto ai 1370 kg della GTB grazie all’adozione della fibra di carbonio su cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi in lega da 20” (disponibili come optional).

La velocità massima proposta dalla supercar V8 è di 340 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,85 secondo e quello da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi. Ora, la Ferrari 488 Pista potrà vantarsi di un altro importante dato: 1 minuto e 12,7 secondi ottenuti sul tracciato di Top Gear grazie a The Stig. Vi lasciamo con il video ufficiale del record!