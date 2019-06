Ferrari SF90 Stradale: eccola in Azzurro Dino | Render

Ora che la Ferrari SF90 Stradale è stata ufficializzata, immaginiamo già che i potenziali clienti di tutto il mondo stiano già pensando come rendere unico il proprio esemplare rivestendolo di un particolare colore, un po’ come successo con la 488 Pista. Questo render pubblicato su Instagram da Nicolas Proulx mostra la nuova super ibrida plug-in in una finitura particolarmente accattivante.

La Ferrari SF90 Stradale raffigurata in questo progetto digitale dispone di una carrozzeria Azzurro Dino e sfoggia delle strisce da corsa in giallo e bianco. Non si può negare il fatto che la maggior parte dei clienti Ferrari scelgano il classico rosso per le loro supercar ma questa particolare Ferrari SF90 Stradale conferma che anche altre colorazioni possono essere anche attraenti.

Ferrari SF90 Stradale: una delle colorazioni più interessanti per questa vettura

La tonalità Azzurro Dino è diventata famosa grazie a un collezionista di auto di Dubai che possiede un’impressionante collezione di supercar, caratterizzata da molte auto proprio in Azzurro Dino con strisce da corsa gialle e bianche. Queste includono LaFerrari, Enzo, F40, 458 Speciale, Porsche Carrera GT e una rara Pagani Zonda Cinque Roadster.

Anche se possono esserci pareri diversi circa la colorazione, sulle prestazioni, proposte dalla Ferrari SF90 Stradale, sono tutti d’accordo: è un bolide di alto livello e su questo non c’è dubbio. Ciò è possibile grazie al suo motore biturbo da 3.9 litri che sviluppa una potenza di 780 CV a 7500 giri/min e 800 nm di coppia massima a 6000 giri/min.

Il propulsore termico è abbinato a 3 motori elettrici: due montati sull’asse anteriore mentre il terzo si trova tra il V8 e la trasmissione a doppia frizione a 8 rapporti. La potenza totale proposta dalla Ferrari SF90 Stradale è a dir poco eccezionale: 1000 CV.

Anche le prestazioni sono di alto livello: 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, 0 a 200 km/h in 6,7 secondi e 340 km/h di velocità massima.