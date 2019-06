Maserati Everywhere: il nuovo leasing che tutela i clienti del Tridente

Maserati, in collaborazione con FCA Bank, ha presentato il nuovo piano di leasing Everywhere. Si tratta di una nuova iniziativa che protegge i clienti del Tridente in caso di blocchi di circolazione legati alle alimentazioni.

La casa automobilistica modenese definisce la sua nuova soluzione innovativa in quanto si adatta perfettamente alle nuove esigenze di mobilità della città, dalle più piccole alle più grandi. Inoltre, Maserati Everywhere consente agli automobilisti la massima libertà di movimento e protegge contemporaneamente il valore di una scelta finanziaria importante.

Maserati: Everywhere è la nuova soluzione del Tridente dedicata ai suoi clienti

Il nuovo piano di leasing proposto dal marchio di FCA è qualcosa di mai visto fino ad ora in Italia poiché, oltre a proporre le classiche caratteristiche di una soluzione del genere, integra delle coperture in caso di blocchi alla circolazione dei veicolo, sia di breve che di lunga durata, imposti nella città in cui si vive e/o si lavora.

In caso di blocchi della circolazione di almeno 60 giorni complessivi in un anno, il cliente che ha usufruito di Maserati Everywhere potrà restituire la vettura senza pagare penali e canoni mensili rimanenti.

Oltre a questo, la soluzione prevede un rimborso delle spese di mobilità riguardanti taxi e altri mezzi alternativi in caso di blocchi per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. Infine, riportiamo che Maserati Everywhere è inclusa dei contratti di leasing, è valida per l’intera gamma del Tridente ed è un’iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2019.