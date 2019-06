Maserati Levante GTS e Trofeo: ecco i prezzi per il Regno Unito

Maserati ha confermato che le nuove varianti GTS e Trofeo del Maserati Levante arriveranno anche nel Regno Unito al prezzo di partenza di 104.900 sterline. Entrambi i modelli condividono un motore V8 da 3.8 litri di derivazione Ferrari con la berlina Quattroporte GTS, quindi abbiamo una potenza di 550 CV e 590 CV, rispettivamente.

Il Maserati Levante GTS propone la trazione integrale Q4 ed è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 292 km/h, 8 km/h in meno rispetto al Levante Trofeo. Quest’ultimo sarà disponibile in versione Limited Edition in soli 50 esemplari.

Maserati Levante: disponibili in pre-ordine in UK nelle versioni Trofeo e GTS

Entrambi i modelli sono ora disponili in pre-ordine in vista del debutto del Trofeo nel Regno Unito in occasione del Goodwood Festival of Speed del prossimo mese. Come detto poco fa, la variante GTS del Maserati Levante parte da 104.900 sterline (circa 117.640 euro). Il Trofeo, invece, parte da 124.900 sterline (circa 140.069 euro). I modelli Launch Edition costano 159.900 sterline (circa 179.320 euro).

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica modenese, il Maserati Levante GTS consuma 8,88 km/l ed emette 313 g/km di CO2. Purtroppo, non ci sono informazioni in merito a ciò sul Trofeo.

A livello estetico, entrambi i modelli del SUV dispongono di uno stile più sportivo rispetto al normale modello. All’interno troviamo un ottimo impianto audio, un nuovo rivestimento in pelle e un pomello del cambio ridisegnato. Da precisare che il GTS è il primo Levante ad avere i fari Full LED.