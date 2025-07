Peugeot ha organizzato un evento esclusivo con i piloti del WEC prima della 6 Ore di San Paolo

Mercoledì scorso (09/07), Peugeot ha riunito giornalisti e ospiti del settore automobilistico per un incontro esclusivo con i piloti Paul Di Resta e Malthe Jakobsen , membri del team PEUGEOT TotalEnergies nel Campionato Mondiale Endurance (WEC). L’evento, che si è svolto a San Paolo, pochi giorni prima dell’attesissima tappa della 6 Ore di San Paolo, ha offerto una piacevole chiacchierata con i piloti delle vetture numero 93 e 94 del marchio francese.

Con la mediazione di Alex Ruffo, giornalista con 37 anni di esperienza nel motorsport e presentatore del programma Máquinas na Pan, la conversazione ha visto anche la partecipazione speciale di Gerson Campos , pilota della Porsche Cup e presentatore di Acelerados e del fotografo José Mário Dias, riconosciuto a livello internazionale per le sue immagini in eventi come Le Mans, IMSA, Dakar e Formula 1.

La partecipazione di Peugeot al Campionato del Mondo Endurance (WEC) prosegue una traiettoria segnata da successi significativi nel motorsport mondiale. Nel corso dei decenni, il marchio francese ha accumulato titoli importanti, come il Campionato del Mondo Rally (WRC) vinto nel 1985, 1986, 2000, 2001 e 2002, nonché quattro vittorie consecutive al Rally Dakar tra il 1987 e il 1990, una stagione che si è ulteriormente arricchita con ulteriori trionfi nel 2016, 2017 e 2018. PEUGEOT ha anche lasciato il segno nella storia delle gare di endurance vincendo la 24 Ore di Le Mans nel 2009 e il titolo costruttori nel Campionato del Mondo Sport Prototipi nel 1992.

Nel 2022, Peugeot è tornata a pieno ritmo nel Mondiale Endurance con il lancio dell’innovativa 9X8 Hypercar, un prototipo rivoluzionario che ha catturato l’attenzione mondiale rinunciando al tradizionale alettone posteriore e optando per un design aerodinamico audace e un’efficienza ibrida. Più che un’auto da corsa, la 9X8 è un vero e proprio laboratorio su ruote per lo sviluppo di tecnologie sostenibili applicate alla mobilità urbana, in linea con la filosofia del marchio: “Motion & Emotion”. Nel corso dell’evento, i due piloti hanno condiviso esperienze e aspettative per la tappa brasiliana:

Paul Di Resta: Con una carriera che comprende un titolo di Formula 3 (battendo Sebastian Vettel), un campionato DTM e tre stagioni in Formula 1 con la Force India, Di Resta ha offerto una visione matura dello sviluppo della 9X8 e ha sottolineato quanto il team si sia evoluto dal suo debutto nel WEC: “La sfida più grande è stata trasformare un concept audace come la 9X8 in un’auto competitiva e affidabile. Oggi stiamo già raccogliendo i frutti di questa audacia.” Dal 2022 fa parte del team Peugeot ed è stato anche campione della 24 Ore di Daytona nel 2018.

Malthe Jakobsen: Il giovane talento danese, appena 21enne, proviene da un background in monoposto, è arrivato secondo nella F4 danese nel 2019, ha gareggiato nell’Euroformula Open ed è stato due volte campione della Le Mans Series. Jakobsen è stato collaudatore della Peugeot 9X8, partecipando a test e simulazioni lo scorso anno, e ora debutta a Interlagos come pilota ufficiale. “Debuttare come pilota ufficiale del leone è un passo enorme. Sono orgoglioso di partecipare allo sviluppo di un progetto così avanzato come la 9X8.”

Nel corso della chiacchierata, i piloti hanno risposto a una serie di domande che saranno disponibili integralmente nel video ufficiale, trattando argomenti quali le principali sfide affrontate nello sviluppo della 9X8 Hypercar, le caratteristiche di guida più impressionanti della vettura, le particolarità che rendono Interlagos un circuito unico nel calendario del WEC, gli aggiustamenti necessari per preparare il team a una tappa in Brasile e i progressi compiuti da Peugeot dall’inizio del progetto.

Le risposte rivelano non solo gli aspetti tecnici e i dettagli dietro le quinte del team, ma rafforzano anche il livello di sfida imposto dal circuito di San Paolo: con le sue curve strette, le ondulazioni e il ritmo intenso, Interlagos richiede precisione, strategia e totale armonia tra macchina e pilota.

Oltre alla discussione, gli ospiti hanno potuto mettere alla prova le proprie abilità nel simulatore ufficiale Le Mans Ultimate , guidando la Peugeot 9X8. Il partecipante più veloce si è portato a casa un dipinto esclusivo, autografato dai piloti Paul Di Resta e Malthe Jakobsen, oltre a una firma e un certificato di autenticità del famoso fotografo José Mario Dias: un vero tesoro per gli appassionati di endurance.