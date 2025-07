Lancia Delta HF Integrale Martini 5 all’asta: il mito punta alle sei cifre

Tra le versioni più ambite della leggendaria Lancia Delta HF Integrale, la Martini 5 rappresenta senza dubbio uno degli oggetti del desiderio per gli amanti del motorsport e dei rally. Ispirata ai trionfi nel Mondiale Rally, questa edizione speciale si distingue per la sua livrea bianca impreziosita dalle iconiche strisce Martini Racing, simbolo indelebile della gloria nei rally anni Novanta.

Prodotta in soli 400 esemplari, l’auto attualmente in vendita sulla piattaforma Collecting Cars è la numero 305. Un pezzo da museo che non ha perso fascino con il passare del tempo, anzi. Negli ultimi anni le valutazioni di questa rarità del mondo Lancia hanno registrato una crescita vertiginosa, con molte unità battute all’asta a cifre superiori ai 100.000 euro.

Non fa eccezione questa Delta, che a poco tempo dalla chiusura dell’asta, fissata per domenica 13 luglio alle 19:52, ha già raggiunto un’offerta di 85.000 euro, e ci si aspetta che il valore finale possa salire ancora sensibilmente.

Sotto il cofano, la Lanca Delta HF Integrale Martini 5 sfoggia un collaudato motore 2.0 litri turbo a quattro cilindri, 16 valvole, capace di erogare 210 CV scaricati su quattro ruote motrici permanenti. La trasmissione è manuale a cinque rapporti, come da tradizione. La vettura risulta sottoposta a un restauro professionale presso Maturo Cars nel febbraio 2025, comprendente carrozzeria, verniciatura e interventi su cambio, freni e propulsore. Anche lo sterzo è stato ricostruito, con numerose componenti revisionate.

Questa Delta non è certamente un’auto “da salotto”. L’esemplare, infatti, ha percorso 86.825 km, ma conserva un aspetto impeccabile. Gli interni, sportivi ma raffinati, vantano sedili Recaro rivestiti in Alcantara grigia, con cuciture rosse e cinture coordinate, mentre all’esterno spiccano i cerchi in lega multirazze bianchi da 17”, affiancati dai cerchi originali da 15 pollici forniti a corredo.

Il lotto comprende anche una dotazione completa da collezione, inclusi manuale del proprietario, kit attrezzi, ruota di scorta, cric, certificato Lancia Classiche e documentazione tecnica del Centro Storico Fiat.