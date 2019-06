Maserati L’Ultimo: un interessante concept che ipotizza la futura Quattroporte

In Italia ci sono diverse case automobilistiche molto importanti come ad esempio Ferrari e Lamborghini ma soltanto una è proiettata verso il lusso, ovvero Maserati. Quando si parla delle vetture del Tridente, la Maserati Quattroporte è in certo senso la migliore proposta in questo momento, oltre ad essere l’unica ad avere 4 porte.

Il render che vi proponiamo in questo articolo, soprannominato L’Ultimo, è stato realizzato dal designer Marcus Hjet e immagina una Quattroporte di nuova generazione completamente elettrica. La casa automobilistica modenese ha già confermato che la sua auto lussuosa di prossima generazione arriverà nel corso del 2022 e sarà full electric.

Maserati: L’Ultimo è il concept che ipotizza la settima generazione della Quattroporte

A livello di design, il progetto digitale di questo particolare concept Maserati mostra vari elementi di design distintivi che la rendono molto simile alla Maserati Quattroporte. L’abitacolo della Maserati L’Ultimo è anche molto particolare con una sezione posteriore trasformabile i in un comodo divano.

Altre caratteristiche degne di nota sono le telecamere al posto dei classici specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle portiere a scomparsa, i grandi cerchi, l’illuminazione ambientale interna, il display montato sul volante e tanto altro ancora.

Vi ricordiamo che la Maserati Quattroporte è una grande berlina prodotto dal Tridente a partire dal 1963. Con la sesta generazione, la vettura è diventata una delle auto posizionate al top nella gamma del marchio di FCA e al tempo stesso è tra le auto più lussuose presenti sul mercato.

L’ultima generazione (in produzione dal 2013) è stata presentata al Salone di Detroit del 2013 con a bordo la trazione integrale e una disponibilità nei motori V6 biturbo a benzina da 3 litri da 41 0CV e V6 turbodiesel da 3 litri da 250-275 CV. Tuttavia, il modello top della gamma Quattroporte è la GTS equipaggiata dal propulsore V8 benzina biturbo da 3.8 litri da 530 CV.