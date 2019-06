Ferrari registra un +45% di crescita sui social network

Storyclash ha premiato Ferrari fra le case automobilistiche più attive sui social network attraverso la sua classifica International Social Ranking of Car Brand di maggio 2019. In particolare, Maranello è riuscita piazzarsi al quarto posto dopo Mercedes, BMW e Porsche.

La classifica stilata da Storyclash ha coinvolto 51 brand automobilistici per un totale di 151 paesi suddivisi in 4161 canali presi in esame. Mercedes è riuscita a mantenere il primo posto ottenuto ad aprile con 42.202.242 interazioni (+14%) di cui 40.461.440 su Instagram, 1.543.657 su Facebook, 130.371 su Twitter e 66,774 su YouTube.

Ferrari: Maranello continua a conquistare terreno nella classifica di Storyclash

Poco più sotto troviamo BMW con 26.199.946 interazioni totali e Porsche in terza posizione con 14.091.797. Come detto, in quarta posizione della classifica stilata da Storyclash c’è Ferrari con 12.866.205 interazioni e una crescita del 45% mentre poco più sotto troviamo Lamborghini con 10.180.082.

Chiudono la Top 10 della International Social Ranking of Car Brand di maggio 2019, Audi, McLaren, Jaguar, Jeep (con 3.889.440 interazioni e +8% di crescita) e Toyota. Ritornando a Ferrari, il cavallino rampante è riuscito questo mese a scavalcare Audi dimostrando che il settore dedicato sta lavorando molto bene nel riuscire ad attirare l’attenzione dei fan.