Fiat continua a fare bene in Brasile: ecco i dati dei primi 15 giorni di giugno

Nelle ultime ore sono stati condivisi i risultati delle vendite ottenute nella prima metà di giugno per quanto riguarda il mercato brasiliano. Nel segmento auto, Fiat Chrysler Automobiles è presente nella Top 20 con 4 veicoli: Fiat Argo e Mobi e Jeep Renegade e Compass.

La prima si è piazzata in quarta posizione, dopo Onix, HB20 e Ka, con 3329 esemplari venduti nei primi 15 giorni di giugno. La Fiat Mobi, invece, ha chiuso la Top 10 con 2496 unità immatricolate. Riguardo Jeep, abbiamo il Renegade al 12° posto con 2244 esemplari consegnati mentre poco sotto, in 13esima posizione, c’è la Compass con 2219 unità vendute.

Fiat: il marchio torinese continua la scalata nel mercato brasiliano

La Fiat Argo è riuscita a superare l’obiettivo prefissato per questo periodo e inoltre vi facciamo notare che la Top 10 si è chiusa senza alcun SUV. È passato molto tempo da quanto uno Sport Utility Vehicle non usciva dalla Top 10, anche nei primi 15 giorni del mese.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, Fiat continua a comandare il mercato in Brasile con Strada e Toro (3007 e 2316 esemplari immatricolati, rispettivamente). Da questi numeri si vede come il pick-up Strada abbia distaccato gli altri veicoli.

Nella Top 10 spicca un altro veicolo Fiat: il Fiorino, esattamente all’8° posto con 670 unità vendute. Nella Top 20, invece, troviamo il Fiat Ducato (14esima posizione) con 239 esemplari consegnati.

In generale, a guidare la classifica delle vendite nel mercato brasiliano, nei primi 15 giorni di giugno, troviamo la Chevrolet Onix, la Hyundai HB20 e la Ford Ka nelle prime 3 posizioni del segmento auto con 8703, 4963 e 4265 esemplari immatricolati. Il segmento dei veicoli commerciali leggeri, invece, è guidato da Fiat Strada e Toro e dal Volkswagen Saveiro al terzo posto con 1551 unità vendute.