FCA protagonista alla Parata dei Presidenti al Parco del Valentino 2019

Durante la prima giornata del Parco del Valentino 2019, si è tenuta la spettacolare Parata dei Presidenti a cui hanno sfilato oltre 400 vetture nel circuito dinamico cittadino, creato appositamente nel cuore della capoluogo piemontese.

Fra le auto presenti all’evento c’era anche il nuovissimo Jeep Renegade in versione ibrido plug-in che proprio qui ha debuttato per la prima volta su strada. Secondo i dati ufficiali rilasciati dl marchio automobilistico americano, il SUV compatto plug-in hybrid riesce a combinare perfettamente la silenziosità con le basse emissioni di CO2 (50 g/km). Ovviamente, non mancano le capacità off-road, possibili grazie alla coppia matrice elevata garantita dal motore elettrico.

FCA: Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Abarth partecipano alla Parata dei Presidenti

In modalità completamente elettrico, il Jeep Renegade ibrido plug-in è in grado di offrire un’autonomia di circa 50 km e raggiungere una velocità massima di 130 km/h. La parte termica, invece, vede la presenza del nuovo propulsore turbo benzina da 1300 cc che sviluppa una potenza massima di 240 CV.

Alla Parata dei Presidenti del Parco del Valentino ha partecipato anche la Jeep Wrangler 1941 realizzata da Mopar dotata di una livrea Hella Yella quasi completamente gialla. La versione del 4×4 è stata pensata per l’off-road ma comunque è adatto anche per la normale guida su strada.

Oltre a Jeep, l’evento ha visto la partecipazione di Alfa Romeo con 4 vetture one-off e in serie limitata: la Giulia Quadrifoglio Alfa Romeo Racing, la speciale versione con livrea ocra della Giulia, la 4C Coupé e lo Stelvio Quadrifoglio con livrea Gumball 3000.

Presente anche Fiat con il suo concept Fiat Centoventi creato dal Centro Stile del marchio torinese ed esposto al Parco del Valentino con l’obiettivo di mostrare a tutti la sua visione della mobilità elettrica. Infine, c’è Abarth con le sue ultime novità 595 essesse e 124 Rally Tribute in versione limitata per festeggiare i suoi primi 70 anni.