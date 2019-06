Ferrari P80/C e SP3JC presenti al Goodwood Festival of Speed 2019

C’è grande attesa per l’evento Goodwood Festival of Speed (FoS) che si terrà dal 4 al 7 luglio presso l’omonima tenuta in Inghilterra. Ferrari prenderà parte a questo speciale evento con le sue ultime supercar esclusive appartenenti al reparto SpecialProject, il settore di Maranello dedicato alla realizzazione delle one-off su commissione ai clienti più affezionati al brand modenese.

Parliamo delle Ferrari P80/C e SP3JC. Le due vetture verranno esposte al Goodwood Festival of Speed accanto alla Monza SP2, la biposto presentata accanto alla monoposto Monza SP1. Oltre a questo, per la SP2 sarà la prima assoluta in Gran Bretagna.

Ferrari: P80/C e SP3JC saranno presenti al Festival of Speed di Goodwood

Sia la P80/C che la SP3JC parteciperanno alla Supercar Race sulla famosa salita di Goodwood dove potranno essere ammirate più nel dettaglio. La P80/C è basata sulla 488 GT3 ed è stato scelto proprio questo modello per via del passo più lungo di 50 mm rispetto alla 488 GTB. Sotto il cofano troviamo un propulsore V8 biturbo da 3.9 litri con oltre 600 CV di potenza a 7000 giri/min e 700 nm di coppia massima a 6000 giri/min.

La Ferrari SP3JC, invece, è basata sul telaio della F12tdf, da cui eredita anche la parte meccanica. Quest’ultima è composta da un motore V12 da ben 780 CV in bella vista grazie alle aperture presenti sul cofano motore.

Sempre in occasione del Festival of Speed 2019, parteciperanno anche una serie di monoposto Ferrari di Formula 1 per rendere omaggio a Michael Schumacher usate proprio da lui durante la carriera nella massima competizione automobilistica.

Oltre alle monoposto e alle one-off, il cavallino rampante porterà alcune auto di produzione come la FXX-K Evo, la 488 Pista, la Portofino, la 812 Superfast e la GTC4Lusso. Infine, al Goodwood Festival of Speed verrà mostrata una Ferrari 488 Challange come quella usata nella nuova serie Ferrari Challange UK.