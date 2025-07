Stellantis sostiene la 25a edizione di Fenearte a Pernambuco

Con l’obiettivo di promuovere la cultura locale e incoraggiare il consumo sostenibile, Stellantis è presente per il quinto anno alla più grande fiera dell’artigianato dell’America Latina: Fenearte. In occasione della 25a edizione dell’evento, l’azienda presenterà al pubblico di Pernambuco la sua collezione di prodotti sviluppata in collaborazione con la startup Roda, oltre a una mostra speciale sullo Stellantis Automotive Hub di Goiana, che ha celebrato il suo decimo anniversario nel 2025.

Stellantis è presente per il quinto anno alla più grande fiera dell’artigianato dell’America Latina

Durante il programma Fenearte, i visitatori potranno scoprire di più sulla storia della fabbrica che è diventata un punto di riferimento nella trasformazione economica e sociale di Pernambuco. Attraverso immagini e testi presenti nello stand Stellantis, il pubblico sarà invitato a ricordare i modelli iconici prodotti nell’ultimo decennio e il legame dell’azienda con la regione.

“Fenearte è un incontro di tradizione, innovazione e sostenibilità, valori che guidano anche Stellantis. Siamo lieti di sostenere un evento che, da 25 anni, rappresenta così abilmente la diversità e la ricchezza culturale della regione. Questo è il nostro quinto anno di supporto alla fiera, consolidando una partnership che valorizza l’economia creativa e il lavoro di migliaia di artigiani. Per Stellantis, sostenere l’evento va oltre la promozione dell’arte e della cultura: è un modo per contribuire allo sviluppo socioeconomico della regione e incoraggiare pratiche di consumo consapevoli e sostenibili”, afferma Fabrício Biondo, Vicepresidente della Comunicazione Aziendale di Stellantis per il Sud America.

Come parte dell’esperienza, i visitatori potranno anche ammirare da vicino la Jeep Renegade Sahara, la versione 4×2 top di gamma del modello, ispirata alla Jeep Wrangler. Il SUV sarà esposto allo stand, mettendo in risalto il suo design esclusivo, i cerchi da 18 pollici, il tetto nero, il tetto panoramico Command View e tecnologie come la piattaforma di servizi connessi Adventure Intelligence.

Roda è una startup con sede a Pernambuco che, in collaborazione con Stellantis, ha sviluppato il progetto Vem Pra Roda, un’iniziativa di economia circolare lanciata nel 2021 che trasforma i rifiuti automobilistici in prodotti di moda sostenibili. Da allora, l’iniziativa ha riutilizzato circa 48 tonnellate di materiali riutilizzabili provenienti dalla produzione industriale presso il Goiana Automotive Hub di Pernambuco.

Nel corso di oltre quattro anni di partnership, il progetto ha già prodotto più di 21.800 nuovi articoli, tra cui zaini, borse, sandali e vari altri accessori, realizzati con materie prime del settore automobilistico come pelle, gomma, cinture di sicurezza e persino airbag. Nel 2023, l’iniziativa ha ampliato il suo portfolio, realizzando anche mobili e oggetti di design, come panche, lampade, tavoli e mensole, tutti realizzati con materiali recuperati dalla fabbrica di Goiana.

La 25ª Fiera Nazionale dell’Artigianato (Fenearte) si terrà dal 9 al 20 luglio presso il Centro Congressi di Pernambuco a Olinda. L’evento riunisce oltre 5.000 artigiani, espositori e imprenditori provenienti dal Brasile e da tutto il mondo in oltre 700 spazi espositivi. Il tema di quest’anno è “La Fiera delle Fiere”, un omaggio ai tradizionali mercati di strada dello Stato. Tra le novità, il 1° Salone di Design Faz di Pernambuco, con mobili e oggetti creati da designer locali, e il 1° Concorso Stand degli Stand, che premierà i tre migliori spazi del settore Individual di Pernambuco.