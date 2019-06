Alfa Romeo Stelvio Ti: il configuratore è online, il SUV parte da 63.500 Euro

La scorsa settimana Alfa Romeo ha annunciato l’apertura degli ordini del nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti, un nuovo allestimento del SUV della casa italiana, presentato ufficialmente lo scorso marzo in occasione del Salone di Ginevra (ma passato in secondo piano per via del debutto del Tonale) che rappresenta, di fatto, un punto di collegamento tra la gamma dello Stelvio e lo Stelvio Quadrifoglio.

Per annunciando ufficialmente l’apertura degli ordini del nuovo allestimento dello Stelvio, la casa italiana non aveva rilasciato il listino prezzi di questa nuova versione del SUV. Da poche ore è però disponibile il configuratore online del nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti che, quindi, va a svelare in via ufficiale i prezzi della nuova versione del SUV della casa italiana, come detto già ordinabile in tutte le concessionarie del marchio del nostro Paese.

Sul mercato italiano, il nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti è disponibile in due versioni. La gamma parte dalla versione dotata del motore 2.2 turbo diesel da 210 CV abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione integrale Q4. Questa versione del SUV può essere ordinata con un prezzo di 63.500 Euro.

Per gli Alfisti più esigenti, in listino c’è anche lo Stelvio Ti con motore 2.0 turbo benzina da 280 CV, sempre abbinato al cambio automatico ed alla trazione integrale Q4. Per acquistare questa variante del SUV di casa Alfa Romeo è necessario fare i conti con un prezzo di listino pari a 64.800 Euro. Almeno per il momento, non sono previste ulteriori varianti dello Stelvio Ti.

Alfa Romeo Stelvio Ti: ecco la dotazione di serie

Per conquistare il maggior numero di clienti, il nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti punterà tantissimo, oltre che sul suo carattere sportivo, secondo solo alla variante Quadrifoglio, anche su di una dotazione di serie molto ricca ed in grado di offrire un considerevole vantaggio per i clienti. Nella dotazione di serie del nuovo Stelvio Ti troviamo i pack Convenience, Driver Assistance Plus e Performance che vanno ad integrare la dotazione con una vasta gamma di optional ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Di serie, inoltre, troviamo i cerchi in lega da 20″ bruniti diamantati, il batticalcagno in alluminio, la cornice cristalli esterna nera lucida, i cristalli posteriori oscurati, la pedaliera sportiva in alluminio, il rivestimento in pelle su plancia e pannelli porta, lo skidplate posteriore nero lucido, il terminale di scarico nero lucido ed il volante sportivo in pelle.

Lo Stelvio Ti include, inoltre, anche il sistema multimediale Alfa Connect 3D Nav 8.8” ( con Radio, Navigatore 3D, Mp3, Aux-in, Bluetooth) con supporto ad Apple CarPlay ed Android Auto e con sintonizzatore Radio DAB. A completare la dotazione della nuova versione del SUV della casa italiana troviamo le pinze dei freni in colorazione rossa, i fari posteriori a LED bruniti, le calotte degli specchietti retrovisori in carbonio, l’Adaptive Cruise Control, i proiettori anteriori Bi-Xenon da 35W con AFS, sedili anteriori riscaldati ed il sensore pioggia.

Per quanto riguarda le colorazioni della carrozzeria, invece, l’Alfa Romeo Stelvio Ti viene proposto, di serie, in colorazione Rosso Alfa. Il cliente può, in ogni caso, scegliere di personalizzare il SUV optando per il Bianco Alfa, che costa 500 Euro, oppure per diverse tinte di tipo metallizzato, che costano 1.050 Euro, e per le versioni tristrato Bianco Trofeo e Rosso Competizione, che costano 2800 Euro. Gli interni sono, invece, disponibili in pelle nera o in pelle rossa, senza costi aggiuntivi.

Il cliente, inoltre, può personalizzare ulteriormente lo Stelvio Ti scegliendo il Pack Sound Theatre by Harman Kardon, che costa 1400 Euro, oppure il Pack Sound Theatre, che costa 600 Euro. Tra i (pochi) optional non inclusi nella dotazione di serie troviamo il tetto panoramico apribile elettricamente (+1700 Euro), il gancio traino (+600 Euro), le pinze freno nere o gialle (+500 Euro) e gli Alfa Connected Services (+400 Euro).

Per ulteriori informazioni sull’Alfa Romeo Stelvio Ti è possibile consultare il configuratore online disponibile sul sito Alfa Romeo oppure recarsi in concessionaria per verificare le promozioni disponibili e prenotare un test drive della nuova versione sportiva del SUV della casa italiana.