Vendite Alfa Romeo, nuove ibride FCA e Ferrari GT: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica relativa alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione. Il nostro tradizionale ed immancabile appuntamento domenicale riassume, come sempre, quelle che sono state le notizie più interessanti degli ultimi sette giorni, da lunedì 14 ad oggi domenica 20 ottobre, sia per quanto riguarda Alfa Romeo che per gli altri brand del gruppo FCA.

In casa Alfa Romeo si è parlato moltissimo di dati di vendita, con buone notizie in arrivo dall’Europa e con alcuni articoli d’approfondimento dedicate alle performance della casa italiana negli USA, un mercato chiave per il futuro di Alfa. Da segnalare anche l’arrivo di diversi render che provano ad anticipare i progetti futuri del brand.

Tra le news settimanali segnaliamo anche l’arrivo di importanti conferme sulle nuove ibride di FCA. Il gruppo ha confermato l’arrivo delle versioni mild hybrid delle sue city car e si prepara ad avviare la produzione delle prime Jeep plug-in hybrid mentre per la 500X ibrida, per ora, non c’è ancora una decisione ufficiale. Intanto arrivano le prime foto spia della nuova Ferrari GT che sarà presentata a novembre.

Di seguito, come sempre, potete consultare il nostro immancabile riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Prima di procedere oltre, inoltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo.

Da notare, inoltre, che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web, e su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Alfa Romeo

Questa settimana, in casa Alfa Romeo, si è parlato moltissimo di dati di vendita. Come prima cosa, segnaliamo l’arrivo dei dati di vendita di settembre per il mercato europeo che interrompono una sequenza di 12 mesi negativi per il marchio italiano che però continua a registrare risultati nettamente inferiori ai dati del 2017.

Da segnalare anche una serie di dettagliati confronti che abbiamo pubblicato in questa settimana per analizzare le vendite Alfa Romeno negli USA. In particolare, segnaliamo un report sulle vendite dello Stelvio negli USA ed un secondo report che analizza le vendite dell’Alfa Romeo Giulia negli USA. Entrambi gli articoli includono anche un confronto tra i modelli della casa italiana e le loro dirette rivali.

Secondo nuove indiscrezioni emerse online in questi giorni, la crisi di vendite potrebbe spingere Alfa Romeo ad abbandonare la Formula 1. Il ritorno nel circus iridato non ha portato particolari vantaggi ad Alfa Romeo in termini di visibilità e l’azienda potrebbe valutare un addio dopo pochi anni.

Nel frattempo, Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing, con nuove dichiarazioni, ha confermato che non c’è bisogno di farsi prendere dal panico dopo le brutte prestazioni delle ultime cinque gare (in cui il team ha collezionato solo 2 punti) e che in futuro i risultati miglioreranno.

Intanto, lo Stelvio continua ad essere protagonista del mercato italiano. Il SUV di casa Alfa Romeo, infatti, da questa settimana è disponibile a noleggio e leasing tramite Business Revolution nella versione Sport Tech con motore 2.2 turbo diesel.

Tra le news della settimana per Alfa Romeo segnaliamo anche l’arrivo di un nuovo render che immagina il design di una possibile hypercar firmata Alfa Romeo, un progetto che potrebbe, in futuro, rappresentare, al meglio, il carattere sportivo dello storico marchio italiano che da tempo attendere un rilancio concreto. Da segnalare anche un render che immagina una nuova Montreal Vision GT.

In tema di render che potrebbero anticipare il futuro di Alfa Romeo segnaliamo anche una particolare elaborazione digitale che ci anticipa il possibile design dell’Alfa Romeo Tonale F1 Edition, un progetto ispirato alle recenti foto spia che, la scorsa settimana, hanno svelato la versione di serie del Tonale.

A completare la sequenza di render di questa settimana riportiamo anche un progetto che prova ad immaginare la futura Alfa Romeo 8C, un modello che potrebbe diventare uno dei simboli del marchio Alfa Romeo se FCA deciderà davvero di investire nel suo futuro.

Da notare, inoltre, che Alfa Romeo e i suoi veicoli storici sono protagonisti dell’edizione 2019 del Salone Auto e Moto d’Epoca di Padova. In mostra ci sono una Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA ed una Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato.

Chiudiamo il riepilogo delle news settimanali di casa Alfa Romeo con un articolo che riepiloga la storia della casa italiana nella Mille Miglia, la storica competizione che in tantissime occasioni ha visto Alfa giocare un ruolo da protagonista assoluta. Da segnalare anche che l’Alfa Romeo 8C 2300 è Best of Show alla Rievocazione del Circuito di Ospedaletti

Fiat

Tra le principali news della settimana si segnala la conferma ufficiale del lancio delle versioni mild hybrid di Fiat Panda e Fiat 500 che arriveranno sul mercato ad inizio del 2020. Da notare che FCA lancerà anche una versione mild hybrid della Lancia Ypsilon.

Intanto, nello stabilimento FCA di Mirafiori è stato realizzato il primo esemplare di Fiat 500 Elettrica, la nuova city car a zero emissioni che andrà ad espandere la gamma del marchio italiano nel corso del 2020 con un debutto commerciale che potrebbe essere fissato per il 4 luglio del 2020.

Nel frattempo però FCA ha confermato che, almeno per ora, non è ancora stata approvata la produzione della Fiat 500X plug-in hybrid, un modello che dovrebbe utilizzare la stessa meccanica della Jeep Renegade ibrida la cui produzione inizierà ad inizio 2020.

Segnaliamo che, a partire da questa settimana, la Fiat 500X 120th Anniversary, serie speciale realizzata per celebrare i 120 anni di storia di Fiat, è disponibile anche con finanziamento FCA Bank in 72 rate mensili.

La Fiat Panda, invece, non è solo l’auto più acquistata in assoluto in Italia. La segmento A della casa italiana, infatti, è anche l’auto più noleggiata a lungo termine nel nostro Paese come confermano le ultime classifiche relative a questa particolare formula di noleggio.

Intanto, dal Sud America, arrivano nuovi dettagli sulla prossima generazione di Fiat Strada, il pick-up che rappresenta una parte centrale della gamma del marchio italiano in un mercato fondamentale come quello sudamericano. In Brasile, inoltre, la Fiat Argo continua ad essere tra i modelli più venduti.

Da segnalare anche un render che prova ad immaginare una versione moderna della Fiat 128 Coupé, un progetto che difficilmente andrà ad arricchire la gamma del marchio italiano nel corso dei prossimi anni.

Ferrari

In questi giorni sono apparse online le prime foto spia della nuova GT di Ferrari. La casa italiana ha in programma di lanciare il suo quinto modello del 2019 nel corso di un evento in programma il prossimo mese di novembre.

Tra le news della settimana per quanto riguarda la casa di Maranello segnaliamo un nuovo video dedicato alla Ferrari 488 Pista che ha fatto registrare un giro record sul tracciato di Anglesey superando il tempo della rivale McLaren 720S.

Segnaliamo anche un video della Ferrari F8 Tributo guidata da Mick Schumacher. Intanto, il noto chef Gordon Ramsay arricchisce la sua collezione di supercar con un particolare esemplare di Ferrari SP2 Monza.

In casa Ferrari, in questi giorni sono arrivate importanti dichiarazioni di Vettel. L’ex campione del mondo, dopo la sfortunata gara in Giappone di domenica scorsa, ha evidenziato come il team ha bisogno di lavorare per il futuro sottolineando però che non è necessario lavorare di più ma serve lavorare meglio.

Intanto, Binotto, team principal di Ferrari, ha fatto il punto della situazione sul nuovo regolamento di Formula 1 che entrerà in vigore dal 2021, un tema centrale per il futuro del campionato che continuerà ad essere al centro delle cronache ancora per molto tempo. Binotto si è anche congratulato con Mercedes per aver meritatamente conquistato un altro titolo di Formula 1.

Jeep

Tra le news di questi giorni di casa Jeep segnaliamo anche l’arrivo di nuove indiscrezioni sulla prossima generazione di Jeep Grand Cherokee, modello attualmente in sviluppo partendo dalla piattaforma Giorgio.

Questa settimana, Jeep ha presentato nuove soluzioni di leasing e finanziamento per acquistare la Jeep Compass, uno dei modelli principali della sua gamma per il mercato europeo delle quattro ruote che, grazie a queste offerte, diventa sempre più conveniente.

Nel frattempo, lo stabilimento di Melfi, dove viene già realizzata la Renegade, si prepara all’avvio della produzione della Jeep Compass che sarà realizzata anche in versione plug-in hybrid andando ad incrementare notevolmente i livelli produttivi dello stabilimento.

Tra le news della settimana di casa Jeep c’è spazio anche per un particolare esemplare di Jeep Grand Cherokee SRT da ben 1200 CV, un progetto che, di certo, riscuoterà l’interesse degli appassionati di SUV ad altissime prestazioni.

FCA

In questi giorni, torna in primo piano il tema della possibile fusione tra FCA e Renault. Dopo i recenti cambi dirigenziali all’interno di Renault e Nissan, infatti, secondo gli analisti c’è la possibilità che la trattativa venga riaperta e che i due gruppi tornino a parlare di una possibile fusione.

Da segnalare, inoltre, che il gruppo FCA rischia di dover pagare una sanzione da 79 milioni di dollari negli USA per non aver rispettato i requisiti sul risparmio di carburante relativi all’anno 2017. Nel frattempo, questa settimana sono stati celebrati i 25 anni dello stabilimento FCA di Melfi.

Nel frattempo, lo stabilimento FCA di Cassino, a causa della crisi di vendite di Alfa Romeo, registra l’arrivo di nuovi giorni di cassa integrazione a novembre mentre c’è il rischio di un possibile maxi-stop alla produzione per il mese di dicembre come già avvenuto lo scorso anno.

Buone notizie per quanto riguarda i dati di vendita. Il gruppo FCA, come confermano i risultati ufficiali diffusi in questa settimana, ha registrato una crescita delle consegne in Europa nel corso del mese di settembre interrompendo una lunga sequenza di mesi negativi.

Tra le news in arrivo dal Nord America, in questa settimana segnaliamo l’apertura della ordini per la nuova Chrysler Pacifica Red S Edition, un modello molto importante per il futuro di Chrysler, e nuove indiscrezioni su di un futuro pick-up RAM da oltre 700 CV e l’arrivo di una nuova versione del RAM 1500 Classic.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 27 ottobre. Vi ricordiamo di continuare seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.