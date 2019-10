Ram 1500 Classic Warlock 2019: ora disponibile anche nella versione Mojave Sand

Nelle ultime ore, Ram ha ufficializzato il nuovo pacchetto Mojave Sand per il Ram 1500 Classic Warlock 2019. Questo porta con sé alcuni miglioramenti estetici come il cofano motore più sportivo, i cerchi in alluminio da 20″ verniciati in nero e la carrozzeria rivestita nella particolare colorazione Mojave Sand.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il Ram 1500 Classic Warlock continua a dimostrare che il valore non passa mai di moda. Con l’aggiunta della popolare colorazione esterna Mojave Sand, questo pick-up continuerà ad ottenere feedback positivi dagli acquirenti“.

Ram 1500 Classic Warlock 2019: presentato ufficialmente il nuovo pacchetto Mojave Sand

Il Ram 1500 Classic Warlock 2019 è disponibile anche nelle colorazioni Blue Streak, Bright Silver Metallic, Bright White, Diamond Black, Delmonico Red, Flame Red, Granite Crystal Metallic, Maximum Steel, Pearl White e True Blue. Il pick-up viene proposto con due motori: il pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri e il leggendario Hemi V8 da 5.7 litri. Entrambi i propulsori sono abbinati al cambio automatico a 8 velocità TorqueFlite.

Oltre a questo, il veicolo è disponibile nelle configurazioni 4×2 o 4×4 e Quad Cab o Crew Cab. L’edizione Mojave Sand del pick-up sarà disponibile all’acquisto negli Stati Uniti a partire dalla fine del terzo trimestre a un prezzo di partenza di 35.345 dollari.

Incluse nella cifra tutte le numerose caratteristiche esclusive che questo veicolo porta con sé. Esempio è il sistema di sospensioni posteriori a spirale cilindrica il quale offre un comfort di guida e una maneggevolezza eccezionali, secondo quanto affermato da Ram.

In aggiunta, il Ram 1500 Classic 2019 offre dei cassonetti nascosti per riporre oggetti preziosi e un pianale di carico piatto, oltre al nuovo badge Classic presente sui parafanghi anteriori. Vi ricordiamo anche che il veicolo viene prodotto presso il Warren Truck Assembly Plant nel Michigan, che ha costruito oltre 12,5 milioni di pick-up da quando ha iniziato la sua attività nel 1938.