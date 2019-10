Ferrari testa il nuovo modello GT in Italia prima del lancio di novembre

Un nuovo modello Ferrari è stato immortalato in un video in versione completamente mimetizzata durante i test presso la casa dell’azienda a Maranello in Italia. Sappiamo da tempo che la Ferrari intende rilasciare cinque nuovi veicoli quest’anno e finora ne ha rivelati quattro sotto forma di F8 Tributo, SF90 Stradale , F8 Spider e 812 GTS ed era rimasto un mistero quale sarebbe stato il quinto modello.

Nel breve video, possiamo vedere la macchina che si muove in un parcheggio, accelerando brevemente e percorrendo la strada prima che l’ingegnere Ferrari al volante si fermi. Resta inteso che il veicolo sarà simile all’attuale Portofino e utilizzerà lo stesso motore V8. Tuttavia, il veicolo presenterà presumibilmente una carrozzeria su misura e sarà più che una semplice versione “Coupé” del modello entry-level dell’azienda. Si pensa anche che l’auto sia un 2 + 2.

Mentre alcuni sostengono che l’auto avrà un motore V8, altri affermano che presenterà in anteprima il nuovo motore V6 che la Ferrari ha precedentemente confermato di stare sviluppando. Dovremo aspettare e vedere. Gli inviti inviati per la presentazione della vettura suggeriscono che i concessionari vedranno il modello il 13 novembre, mentre al resto del mondo la nuova super car del cavallino rampante verrà mostrata il 14 novembre. Restate sintonizzati.