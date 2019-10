Jeep Compass disponibile tramite leasing e finanziamento

Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di lanciare un’interessante promozione dedicata alle aziende e ai possessori di partita IVA che permette di portarsi a casa la Jeep Compass tramite l’offerta business a condizioni davvero vantaggiose.

In particolare, il gruppo automobilistico italo-americano consente di acquistare il SUV compatto sia tramite finanziamento che con leasing attraverso la formula Business Revolution, con la possibilità di richiedere anche il Bonus Lavoro con uno sconto di fino a 7000 euro sul prezzo di listino.

Jeep Compass: ecco l’offerta Business Revolution dedicata ad aziende e professionisti

Acquistando la Jeep Compass tramite leasing, sarà possibile portarsi a casa la versione Limited con motore da 1.6 litri da 120 CV pagando 228,63 euro al mese per 35 mesi. Previsto un anticipo di 5404,60 euro, un valore di riscatto pari a 15.430,50 euro, TAN fisso 4,99% e tasso leasing del 5,07%.

Nella somma mensile sono inclusi anche il servizio marchiatura e la polizza pneumatici plus. Per chi preferisce acquistare la Jeep Compass tramite finanziamento, è possibile portarsi a casa la stessa variante a un prezzo promozionale di 32.700 euro.

È previsto un anticipo di 5950 euro e il pagamento della restante somma in 36 rate mensili da 229 euro al mese con TAN fisso 4,49%, TAEG 6,63% e una rata finale (che corrisponde al valore futuro garantito) di 15.429,82 euro.

Sempre per le aziende e i possessori di partita IVA, FCA ha creato un Bonus Lavoro che consente di acquistare la Jeep Compass con uno sconto di fino a 7000 euro sul prezzo di listino (promozione valida fino al 31 ottobre).

Basta semplicemente collegarsi alla pagina dedicata alla promozione, presente sul sito di Fiat Chrysler Automobiles, selezionare il SUV e scaricare il coupon che dovrà essere presentato in concessionaria per poter ottenere lo sconto in fase di acquisto.