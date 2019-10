Alfa Romeo 8C: un progetto prova ad immaginare come potrebbe essere

Sappiamo che Alfa Romeo prevede di portare presto sul mercato il successore della mitica Alfa Romeo 8C. In attesa di scoprire maggiori informazioni in merito, possiamo accontentarci di questo interessante progetto (composto da tre render) che ci anticipa come potrebbe essere il design della super coupé sportiva della casa automobilistica di Arese.

Dando un’occhiata alle immagini, è possibile vedere che il concept della nuova Alfa Romeo 8C dispone di un corpo ricco di linee e forme che si sposano perfettamente con il tipico design del Biscione.

Alfa Romeo 8C: e se la nuova generazione fosse così?

Abbiamo di fronte una moderna coupé a due porte con una carrozzeria di forma allungata che parte dal cofano motore e finisce sulla coda. Il frontale del concept riesce a fondere perfettamente la classica griglia triangolare di Alfa Romeo con una fascia moderna.

Ai lati della griglia sono presenti due grosse prese d’aria disposte orizzontalmente che consentono di far entrare aria, che poi viene espulsa dal diffusore posteriore. Alle due estremità delle prese d’aria troviamo dei fari circolari i quali ricordano quelli adottati dal Biscione sui precedenti modelli.

Sul cofano motore, invece, troviamo altri due fari sottili che si sviluppano verticalmente. La parte frontale si completa con un piccolo splitter che sottolinea la sportività di questo interessante progetto digitale.

La nuova Alfa Romeo 8C dispone di una linea del tetto estremamente ribassata, minigonne sportive, inserti in alluminio in contrasto con la carrozzeria rossa e specchietti tradizionali disposti sulle portiere. Il profilo laterale del modello si completa con passaruota allargati e grossi cerchi dotati di cinque fori.

Per quanto concerne il posteriore, abbiamo due fanali di forma circolare che si abbinano perfettamente a quelli anteriori, il logo Alfa Romeo disposto al centro, un lunotto piuttosto esteso che potrebbe nascondere un ampio bagagliaio e un grosso diffusore aerodinamico. Da notare la mancanza di terminali di scarico che potrebbe indicare la presenza di un motore completamente elettrico.

