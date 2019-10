Vettel: “Non abbiamo bisogno di lavorare di più, ma penso che dobbiamo lavorare meglio”

Sebastian Vettel crede che la Ferrari abbia tutto ciò di cui ha bisogno per vincere i Campionati del Mondo, deve solo “lavorare meglio”. La squadra italiana ha iniziato questa stagione lentamente ma è migliorata e sembra che al momento abbiano il pacchetto più veloce. “Non credo che ci manchi nulla”, ha dichiarato Vettel a RaceFans . “Dobbiamo solo lavorare meglio. Siamo molto impegnati, stiamo lavorando molto duramente ma non è ancora al livello che può essere raggiunto.”

“La Mercedes ha dimostrato negli ultimi anni che puoi fare di meglio e sono stati in grado di mantenerlo. Penso che non siamo in quella posizione, ma ho adorato essere sincero e sono sicuro che saremmo più entusiasti per natura, ma non è così. Come ho già detto, penso che non abbiamo bisogno di lavorare di più, ma penso che dobbiamo lavorare meglio,” ha concluso Vettel. La Mercedes ha già vinto il titolo nel campionato costruttori, ma la Ferrari spera di continuare nei miglioramenti mostrati in questa stagione con l’obiettivo di impensierire Mercedes fin dalla prima gara del prossimo mondiale di Formula 1.

Ti potrebbe interessare: Briatore proclama: “Leclerc è più veloce di Vettel. È pronto a vincere il titolo”