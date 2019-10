Fiat Chrysler rischia una sanzione civile da 79 milioni di dollari in USA

Fiat Chrysler Automobiles rischia una sanzione civile da 79 milioni di dollari negli Stati Uniti per non aver rispettato i requisiti di risparmio di carburante del 2017. Lo ha confermato la casa automobilistica italo americana nella giornata di mercoledì. La società del Presidente John Elkann ha pagato 77,3 milioni di dollari l’anno scorso per un deficit di consumo di carburante dell’anno modello del 2016 e un portavoce della compagnia ha confermato mercoledì che la società ha ricevuto una lettera sulla penalità del 2017 e ha 60 giorni di tempo per rispondere.

La National Highway Traffic Safety Administration, che gestisce il programma, ha dichiarato mercoledì in un rapporto che Fiat Chrysler Automobiles non è riuscita a soddisfare i requisiti minimi del 2017 per “autovetture domestiche”. Il gruppo italo americano del numero uno Mike Manley ha dichiarato che prevede di spendere ancora $ 10 miliardi nel 2022 per sviluppare oltre 30 veicoli ibridi ed elettrici. Vedremo dunque come andrà a finire questa nuova grana che colpisce negli Stati Uniti il gruppo FCA.

