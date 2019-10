Fiat 128 Sport Coupé: la versione in chiave moderna ipotizzata in render

Spesso ci imbattiamo su Internet in progetti di storiche auto proposte in chiave moderna che riaccendono la speranza di quei fan che sperano di vedere delle reincarnazioni. Ad esempio, il designer malese Theophilus Chin ha pubblicato un po’ di tempo fa sul Web un render in cui immagina come potrebbe essere la versione moderna della Fiat 128 Sport Coupé.

Come potete vedere dall’immagine allegata all’articolo, il particolare concept prende spunto dalla Dodge Challenger a cui, però, è stato accorciato il passo con lo scopo di ridurre le dimensioni per renderle simili a quelle proposte dalla vecchia coupé del marchio torinese.

Fiat 128 Sport Coupé: un artista malese immagina la nuova generazione su base Dodge Challenger

Il design complessivo e le proporzioni di questa Fiat128 Sport Coupé, infatti, sono molto simili a quelle del modello originale. Il risultato finale è un veicolo che potrebbe sicuramente attirare l’attenzione dei fan di questa vettura, soprattutto se immaginiamo l’inclusione del potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della Dodge Challenger SRT Hellcat che su quest’ultima sviluppa una potenza di 707 CV e 880 nm di coppia massima.

La Fiat 128, anche chiamata 128 Sport o 128 Sport Coupé, venne costruita dal brand di Torino tra il 1971 e il 1980. Anche se derivata dalla 128 berlina, la vettura ottenne uno stravolgimento strutturale da parte degli ingegneri del brand italiano. Le motorizzazioni disponibili furono due: 1.1 litri a corsa corta da 64 CV e 1.3 litri da 75 CV.