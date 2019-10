Fiat Argo è fra le auto più vendute in Brasile nei primi 15 giorni di ottobre

La Fiat Argo è riuscita a conquistare ancora una volta un ottimo risultato, in termini di vendite, nel mercato brasiliano per quanto riguarda i primi 15 giorni di ottobre. In particolare, la popolare utilitaria del marchio italiano è riuscita a piazzarsi al quarto posto fra le 20 auto più vendute nel mercato brasiliano con 3487 esemplari consegnati.

Appena sotto, in quinta posizione, abbiamo il Jeep Renegade che continua ad essere il SUV più apprezzato nel 2019 dagli automobilisti brasiliani, con 3215 unità immatricolate. Entrambe le due vetture dei marchi di Fiat Chrysler Automobiles sono anticipati da Chevrolet Onix (2323 unità), Ford Ka (4468) e Hyundai HB20 (3684).

Nella Top 10 delle auto più vendute in Brasile troviamo anche la Jeep Compass, esattamente al nono posto con 2429 esemplari venduti, dopo Volkswagen Polo (3150), Toyota Corolla (3074) e Volkswagen Gol (2946).

Nella Top 20 delle auto più vendute in Brasile nei primi 15 giorni di ottobre 2019 troviamo anche la Fiat Mobi. La super utilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana si è posizionata al 18º posto con 1821 esemplari consegnati.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, troviamo nelle prime due posizioni Fiat con Strada e Toro. Il primo pick-up ha visto le sue immatricolazioni arrivare a 3508 mentre il secondo a 3490. In terza posizione, invece, abbiamo il Volkswagen Saveiro con 2154 unità consegnati. Parliamo di una differenza di 1336 esemplari rispetto al Fiat Toro.

La Top 10 dei veicoli commerciali più venduti in Brasile è caratterizzata dalla presenza del Fiat Fiorino che ha chiuso la prima metà di ottobre 2019 con 734 unità targate. Questo è anticipato da Toyota Hilux (1636), Chevrolet S10 (1317) e Ford Ranger (1049). Un altro veicolo Fiat presente nell’elenco della Top 20 è il Ducato, esattamente al 15º posto con 221 esemplari venduti.