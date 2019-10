Alfa Romeo Stelvio disponibile a noleggio e leasing tramite Business Revolution

Oltre alla Jeep Compass, l’offerta Business Revolution proposta da Fiat Chrysler Automobiles riguarda anche l’Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV del Biscione. Chi possiede un’azienda o una partita IVA, può acquistare la vettura a condizioni davvero vantaggiose tramite leasing, finanziamento o noleggio, ottenendo fino a 8500 euro di sconto sul prezzo di listino in più attraverso il Bonus Lavoro.

Per chi sceglie l’offerta tramite leasing può acquistare l’Alfa Romeo Stelvio, con motore 2.2 da 160 CV EAT8 e allestimento Sport Tech, a 299 euro al mese per 35 mesi con anticipo di 10.113,80 euro e un valore di riscatto pari a 23.850 euro. Previsti TAN fisso 3,99% e tasso leasing del 4,06%.

Alfa Romeo Stelvio: FCA propone in promozione il SUV del Biscione

Chi preferisce portarsi a casa il crossover sfruttando il finanziamento, invece, la rata mensile resta di 299 euro ma si passa a 36 mesi, anticipo di 10.200 euro e rata finale di 23.850 euro. In questo caso, sono previsti TAN fisso 3,99% e TAEG 5,03%.

Per chi fosse interessato al noleggio, Fiat Chrysler Automobiles propone l’offerta Business Revolution che permette di guidare lo Stelvio al costo di 299 euro al mese per 36 mesi e 60.000 km e con anticipo di 11.500 euro.

I servizi inclusi nella somma mensile sono: copertura RCA con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, incendio e furto con penale risarcitoria, assistenza stradale, tassa di proprietà, servizio di infomobilità I-Care, riparazione danni con penale risarcitoria e la possibilità di usare un’app gratuita per gestire i servizi.

Come anticipato ad inizio articolo, è disponibile anche il Bonus Lavoro dedicato ad aziende e possessori di partita IVA. Questo può essere fruito in maniera molto semplice sulla pagina ufficiale presente del sito di FCA e consente di ottenere uno sconto di fino a 8500 euro sul prezzo di listino (valido fino al 31 ottobre) da utilizzare in concessionaria per finalizzare l’acquisto. Basta semplicemente selezionare l’Alfa Romeo Stelvio e scaricare il voucher da presentare presso il dealer.