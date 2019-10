La nuova generazione di Fiat Strada manterrà il motore 1.4 Fire

La nuova generazione di Fiat Strada continua i suoi test in Brasile. Secondo alcune informazioni provenienti dal grande paese latino americano, Strada sarà offerta ancora con cabina singola e doppia cabina, ma anche con quattro porte e capacità per cinque passeggeri. Per la versione più semplice, ci sarà uno spazio dietro il sedile per riporre alcuni oggetti, come nella versione attuale con cabina estesa. Il cambiamento principale, oltre all’aspetto, è l’altezza dei lati del secchio e dell’assale inferiore, come in Fiorino, queste novità aumenteranno la capacità di carico. Ci saranno inoltre alcune parti in comune con Mobi e Argo.

Ecco le ultime indiscrezioni sulla nuova generazione di Fiat Strada provenienti dal Brasile

Tra le caratteristiche standard ci saranno anche i controlli di trazione e stabilità e un assistente di uscita dalle rampe. La cabina doppia sarà dotata di airbag laterali e ancoraggio ISOFIX. Per quanto riguarda i motori, le versioni più costose saranno quelle con motore 1.4 Fire EVO da 88 cavalli e propulsore 1.3 FireFly da 109 Cv. Dunque il motore 1.4 Fire sarà mantenuto anche dalla nuova versione di Fiat Strada che come sappiamo dovrebbe esordire nel corso del prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Concept Stradale: ecco come potrebbe essere l’hypercar di Alfa Romeo