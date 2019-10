Ferrari 488 Pista dimostra che la McLaren 720S non è invincibile | Video

La McLaren 720S è riuscita facilmente a sorpassare, in termini di prestazioni, tutte le sue rivali come la Lamborghini Huracan e la 488 GTB. Tuttavia, la Ferrari 488 Pista è arrivata all’incirca 12 mesi e ha dato un motivo alla supercar di McLaren di avere un po’ di timore.

Le due vetture sono state messe a confronto in diverse occasioni e il video pubblicato su YouTube qualche giorno fa da The Supercar Driver è fra i migliori presenti sulla piattaforma. In questo test, la Ferrari 488 Pista e la McLaren 720S sono state messe a confronto sul circuito Anglesey in Galles per vedere quale era la vettura più veloce.

Ferrari 488 Pista: ecco un confronto su circuito con la McLaren 720S

Con il pilota automobilistico Oliver James Webb al volante, il bolide di Maranello ha concluso il giro segnando il suo miglior tempo in 1:32.20. Lo stesso pilota ha guidato la 720S con la sua livrea parecchio accattivante che ha stabilito il suo miglior tempo in 1:33.05. Ciò significa che la supercar di McLaren è stata circa 0,85 secondi più lenta della Ferrari 488 Pista.

Visto che presto arriveranno sul mercato la F8 Tributo e la versione LT della McLaren 720S, non vediamo l’ora di vedere un confronto fra queste due supercar per scoprire quale sarà la più prestante.

Vi ricordiamo che la Pista nasconde sotto il cofano un motore V8 biturbo da 4 litri capace di erogare una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima. Grazie a questo propulsore, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è di 340 km/h.

La McLaren 720S, invece, è dotata di un propulsore V8 biturbo da 4 litri con potenza di 720 CV a 7250 giri/min e 770 nm a 5500 giri/min. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi mentre da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è pari a 341 km/h.