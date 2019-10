Chrysler Pacifica Red S Edition: aperti gli ordini e rivelati i prezzi in USA

Chrysler sta aumentando la sua presenza nel segmento dei minivan, aggiungendo una nuova Chrysler Pacifica Red S Edition per l’anno 2020. La nuova Red S Edition si basa sulla popolarità del modello Chrysler Pacifica S, aggiungendo un allestimento personalizzato in color cremisi per il minivan senza compromessi. “Non c’è niente di meglio di un minivan per trasportare persone e cose, ma ciò non significa che debba essere noioso”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Responsabile globale Alfa Romeo e Responsabile delle autovetture – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA – Nord America .

” La nuova Chrysler Pacifica Red S Edition porta ulteriore possibilità di personalizzazione alla vettura.” La nuova Red S Edition è disponibile sia per i modelli Pacifica Limited che per quelli ibridi. L’ordine è ora aperto per i modelli a benzina presso le concessionarie Chrysler. La nuova Chrysler Pacifica Red S Edition si basa sull’eredità di 35 anni di FCA come leader e innovatore di minivan, portando un nuovo look alla celebre ettura. L’esclusivo interno Red S presenta sedili bicolore in nappa premium Rodèo Red accentuati da cuciture e profili in grigio diesel chiaro e un logo “S” sugli schienali. Le cornici idrauliche Silver Metal Brush impreziosiscono il cruscotto e il rivestimento delle portiere.

Le finiture esterne includono uno stemma del portellone rosso S e distintivi Black Noise Chrysler con inserti in Velvet Red. La Chrysler Pacifica Red S Edition monta ruote da 20 pollici (18 pollici su Pacifica Hybrid) con finitura Black Noise. Il pacchetto è completato da Advanced SafetyTec, che comprende molte delle oltre 100 funzioni standard e disponibili di sicurezza e protezione di Pacifica, audio premium Harman Kardon a 20 altoparlanti e KeySense.

La Red S Edition sarà disponibile in una gamma di sei opzioni di colore per le vernici esterne, tra cui il nuovo rivestimento ceramico grigio chiaro per il 2020, nonché il rivestimento perlato di cristallo nero brillante.