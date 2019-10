Vendite Alfa Romeo, nuovo Tonale, Fiat Centoventi, Jeep Renegade 2020: le migliori news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per il primo appuntamento di ottobre con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana relative al mondo Alfa Romeo ed ai vari marchi del gruppo FCA, sia italiani che americani. In questi ultimi sette giorni, da lunedì 30 settembre ad oggi domenica 6 ottobre, abbiamo registrato l’arrivo di un gran numero di news legate sia al presente che al futuro del mondo delle quattro ruote.

In particolare, si è parlato del nuovo Alfa Romeo Tonale, che potrebbe arrivare prima del previsto, e della Giulietta, che potrebbe uscire dal mercato in via definitiva già nel corso del prossimo anno. Da segnalare anche l’arrivo dei nuovi dati di vendita Alfa Romeo di quest’ultimo mese di settembre che ci mostrano risultati altalenanti per il brand.

Da notare, inoltre, la disponibilità del configuratore online della Fiat Centoventi, l’interessante concept car elettrica presentata da Fiat a Ginevra lo scorso mese di marzo, e della nuova Jeep Renegade MY 2020. Tra le news di questa settimana c’è da segnalare l’arrivo di un nuovo render che anticipa un futuro modello Ferrari.

Come ogni settimana, continuando a leggere potrete consultare il nostro immancabile riepilogo settimanale dettagliato degli ultimi sette giorni con link diretti agli articoli pubblicati su ClubAlfa.it. Per leggere le news è sufficiente cliccare sulle frasi in rosso che trovate nel corpo dell’articolo che vi rimanderanno all’articolo completo pubblicato nel corso degli ultimi sette giorni.

Prima di procedere oltre, inoltre, vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social per continuare ad essere sempre aggiornati in tempo reale sulle novità di Alfa Romeo e su tutti i marchi del gruppo FCA. Trovate le news di ClubAlfa.it su Facebook e Twitter e sul nostro canale Telegram. Potete seguirci anche su Instagram con il nostro account ufficiale che offre ogni giorno immagini nuove a tema Alfa Romeo.

Da notare, inoltre, che le news di ClubAlfa.it sono disponibili anche tramite Google News, l’applicazione di Google per dispositivi Android, iPhone, iPad e web, e su Filpboard, sia in versione web che tramite app dedicata.

Alfa Romeo

Tra le principali news della settimana per quanto riguarda il marchio Alfa Romeo si segnala l’arrivo di nuove informazioni sul futuro dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C del marchio italiano, che nel 2019 ha registrato un drastico calo delle vendite in tutta Europa, potrebbe essere vicina alla sua quasi decennale carriera. Alfa Romeo, infatti, potrebbe interrompere la produzione della Giulietta nel 2020.

Nel frattempo, Pietro Gorlier di FCA conferma le indiscrezioni delle scorse settimane. Secondo quanto dichiarato dal manager di FCA, infatti, il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà pronto per la fine del 2020 andando così ad allargare la gamma del brand italiano tra poco più di un anno.

Questa settimana Alfa Romeo e lo stabilimento di Cassino, sede di produzione dei tre modelli del marchio, sono finiti tra le news di cronaca per la tragica scomparsa di un operaio che ha perso la vita durante un turno notturno nella fabbrica del gruppo situata in provincia di Frosinone.

Per quanto riguarda i dati di vendita, inoltre, in questi giorni sono arrivati i dati di vendita di Alfa Romeo in Italia con il marchio che, grazie soprattutto allo Stelvio, è tornato a crescere dopo un anno di calo calo costante delle vendite. Segnaliamo anche un articolo d’approfondimento sulle vendite del marchio in Europa.

Tra i dati di vendita arrivati in questi giorni, segnaliamo anche i risultati dell’ultimo trimestre negli USA, che confermano il calo considerevole che Alfa Romeo sta registrando oltreoceano. Intanto, il marchio italiano registra un nuovo calo di consegne in Giappone a settembre.

Da segnalare anche la proroga delle offerte Rosso Alfa Days dedicate a Giulia e Stelvio che saranno valide sino alla fine del mese di ottobre. Entrambi i modelli della casa italiana saranno ancora acquistabili a partire da 299 Euro con una serie di promozioni molto interessanti dedicate alle versioni speciali Sport-Tech.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, la Giulietta sarà disponibile in offerta con il cambio automatico al prezzo del manuale e con la possibilità di sfruttare un finanziamento molto particolare che prevede l’acquisto della vettura con un anticipo pari alla metà del valore e due anni senza rate.

Tra le news della settimana registriamo anche l’arrivo di un interessante progetto di conversione della MiTo in SUV Coupé realizzato da un ingegnere austriaco che ha lanciato l’idea di realizzare un kit in grado di proporre la MiTo in una nuova veste.

Prima di chiudere il capitolo relativo alle news di Alfa Romeo analizziamo la settimana del team Alfa Romeo Racing registrando le nuove dichiarazioni di Raikkonen che ha definito le ultime gare come un vero e proprio incubo per via di una lunga serie di problemi registrati dalla monoposto.

Fiat

In casa Fiat continua a tenere banco il progetto della nuova Fiat 500 Elettrica, la nuova city car elettrica che rappresenta uno dei punti di riferimento della strategia futura del gruppo. In quest’articolo vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti sul prezzo, le dimensioni e la data di lancio della nuova variante elettrica della 500 che verrà realizzata partendo da una piattaforma inedita.

Da segnalare, intanto, che la Fiat Panda continua il suo processo di crescita e supera quota 100 mila unità vendute in Italia nel corso del 2019. La segmento A del marchio italiano, inoltre, si conferma ancora una volta come l’auto più venduta in Italia superando anche a settembre la diretta concorrenza ed ottenendo risultati soddisfacenti.

In questi giorni, inoltre, Fiat ha reso disponibile il configuratore online della Fiat Centoventi, la concept car elettrica con autonomia che può arrivare sino a 500 chilometri che è stata presentata in via ufficiale al Salone dell’auto di Ginevra 2019 e che, in futuro, arriverà sul mercato anche in una versione di serie.

Da notare anche che la Fiat 500X Sport, una delle principali novità della gamma Fiat dello scorso mese di settembre, è protagonista per tutto il mese di ottobre di una promozione molto interessante con la possibilità di poter acquistare la vettura con anticipo zero e rate da 239 Euro.

Ferrari

Tra le news della casa di Maranello, segnaliamo il successo ottenuto dall’evento Universo Ferrari, che è stato il teatro della presentazione delle nuove Ferrari 812 GTS e F8 Spider. Nel corso dell’evento si è registrata la presenza di 14 mila appassionati.

In casa Ferrari segnaliamo la vendita all’asta di un esemplare di LaFerrari e di un esemplare di Ferrari Enzo, due modelli di altissimo valore che sono stati tra i pezzi pregiati dell’ultima sessione di vendita all’asta tenuta da Bonhams.

Segnaliamo, tra le news della settimana, anche l’arrivo di un nuovo render che mostra una possibile erede della Ferrari GTC4Lusso, un progetto che, in futuro, potrebbe andare a rinnovare, in misura significativa la gamma del costruttore di Maranello.

Da segnalare anche che la nuova Ferrari 488 Pista ha conquistato il premio Supercar dell’anno ai Motor Awards 2019 confermandosi, ancora una volta, come uno dei modelli più apprezzati ed interessanti di tutta la gamma del marchio italiano.

Ferrari è anche una delle protagoniste assolute del Salone Auto e Moto d’Epoca 2019 di Padova potendo contare su tantissimi modelli che hanno scritto la storia del mondo delle quattro ruote che vengono esposte alla fiera.

Per quanto riguarda la Formula 1, inoltre, a tenere banco in questa settimana è la rivalità tra Vettel e Leclerc, una situazione abbastanza complicata che, dopo le ottime prestazioni di Leclerc degli ultimi mesi, è destinata a diventare un argomento centrale del futuro del team. Secondo Ross Brawn, questa rivalità potrebbe risultare deleteria per la squadra.

Secondo nuove indiscrezioni, inoltre, Ferrari potrebbe dire addio a Vettel a fine stagione con la scuderia che già starebbe valutando diverse opzioni per sostituire l’ex campione del mondo che potrebbe davvero essere vicinissimo a lasciare Ferrari dopo diversi anni. Da notare che, in questi giorni, c’è stato un incontro tra Vettel e Binotto.

Maserati

Questa settimana il marchio Maserati ha ricordato e celebrato il “record di Cremona” della Maserati Tipo V4, uno dei modelli più importanti della storia del Tridente che ben 90 anni fa conquistò il celebre primato sui 10 chilometri lanciati contribuendo a far entrare nella storia il marchio italiano.

Jeep

In questi giorni, Jeep ha presentato la nuova Jeep Renegade MY 2020, nuova versione del crossover compatto della casa americana che porterà con sé un gran numero di novità per la gamma con l’obiettivo di rendere ancora più attuale e moderno il modello entry level della gamma del brand americano.

Per quanto riguarda il marchio Jeep segnaliamo un particolare video in cui il Jeep Gladiator, il nuovo pick-up del marchio americano, viene messo alla prova al fine di testarne tutte le qualità e le capacità di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Segnaliamo, inoltre, che un esemplare di Jeep Wrangler 6×6 del 2017 torna in vendita con un prezzo molto interessante.

FCA

Tra le news della settimana, segnaliamo l’arrivo di nuovi dati di vendita per il gruppo FCA che registra risultati positivi a settembre in Italia grazie, soprattutto, agli ottimi dati raccolti da Alfa Romeo, Lancia e Jeep. Buoni, ma non straordinari, i risultati di Fiat.

Da segnalare anche la pubblicazione dei dati di vendita del terzo trimestre de 2019 per il mercato USA e per il mercato canadese che ci permettono di avere un’idea ben precisa in merito allo stato di salute del gruppo FCA in Nord America. Intanto, in Giappone, si registrano risultati positivi per Fiat, Abarth e Maserati.

Da notare, inoltre, che nel fine settimane si svolge a Milano l’evento Abarth Days 2019, un’occasione per tutti gli appassionati del marchio per poter scoprire da vicino la gamma del brand dello Scorpione e tutte le novità presentate nel corso degli ultimi mesi. Tra le novità c’è la anche la nuova Abarth 595 Pista oltre al debutto della Abarth 695 70° Anniversario.

Segnaliamo che FCA ha stretto un’importante partnership andando così a supportare Matera Capitale europea della Cultura 2019 con una lunga serie di iniziative che sono state presentate, in via ufficiale, in questi giorni.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 ottobre. Vi ricordiamo di continuare seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.