Universo Ferrari: oltre 14.000 appassionati presenti all’edizione di quest’anno

Si è concluso con gran successo l’evento Universo Ferrari che ha registrato quest’anno oltre 14.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, che si è tenuta in un’apposita location creata a bordo della pista di Fiorano, ha visto la presentazione in anteprima mondiale delle ultime F8 Spider e 812 GTS, ossia le versioni decapottabili delle F8 Tributo e 812 Superfast.

La nuova Ferrari F8 Spider è stata presentata ufficialmente all’inizio di settembre. Si tratta di una vettura equipaggiata da un motore V8 biturbo da 3.9 litri (lo stesso della versione coupé) che sviluppa una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima.

Universo Ferrari: l’edizione di quest’anno ha riscosso un grande successo

A questo è stato abbinato un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 rapporti con rapporti di trasmissione aggiornati. Ferrari sostiene che la sua nuova decappottabile è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è pari a 340 km/h.

Rispetto alla Tributo che pesa 1435 kg, la Ferrari F8 Spider vanta un peso di 1486 kg. L’hard top a scomparsa impiega solo 14 secondi per aprirsi/chiudersi e può essere attivato fino ad una velocità massima di 45 km/h.

Per quanto riguarda la Ferrari 812 GTS, abbiamo di fronte praticamente la variante open top della 812 Superfast. Le performance proposte dalla nuova scoperta sono praticamente identiche alla coupé. Questo perché sotto il cofano troviamo un motore V12 da 6.5 litri aspirato da 800 CV di potenza a 8500 g/min e 729 nm di coppia a 7000 g/min. Abbiamo di fronte praticamente la convertibile più potente al mondo.

Maranello sostiene che la supercar è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,3 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è pari a 340 km/h.

Oltre alle due spider, il cavallino rampante ha mostrato le 3 coppe vinte dalla Scuderia nel corso dell’evento. L’esperienza complessiva di Universo Ferrari è stata resa più interessante per via dell’esposizione dell’intera gamma di Maranello. Il percorso è iniziato con un omaggio al 90º anniversario della Scuderia Ferrari e alle iconiche vetture come la 250 GTO, curate dal dipartimento Ferrari Classiche.

In aggiunta, la casa automobilistica modenese ha mostrato la 488 GTE che si è portata a casa lo scorso giugno la 24 Ore di Le Mans. Nel corso dell’intero evento, il circuito di Fiorano ha dato la possibilità ai partecipanti di prendere parte a tantissime attività interessanti fra cui le prove su pista delle Ferrari Monza SP1 e SP2, le prime due vetture della nuova serie Icona che ricordano le storiche bacchette degli anni ‘50.