Incontro di Vettel – Binotto: ecco le dichiarazioni della Ferrari

La Ferrari ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega che Sebastian Vettel ha avuto un incontro con Mattia Binotto a Maranello a seguito del Gran Premio di Russia dove ha ignorato gli ordini della squadra di scambiare il posto con Charles Leclerc. Vettel ha superato il suo compagno di squadra nel giro di apertura della gara di Sochi, ma gli è stato chiesto di far passare Leclerc come parte della loro strategia originale. Vettel ha rifiutato, insistendo sul fatto che Leclerc avrebbe prima dovuto raggiungerlo.

Il tedesco alla fine si è ritirato per un problema al motore, ma molti hanno messo in evidenza tensioni nella Scuderia. In una dichiarazione, la Ferrari ha rivelato che Vettel ha avuto un incontro con il team principal Binotto.”Sebastian ha iniziato la giornata con un incontro positivo e costruttivo con il Team Principal Mattia Binotto prima di unirsi agli ingegneri”, si legge nella dichiarazione citata dall’Express .”Nel pomeriggio, il tedesco è entrato nella cabina di pilotaggio del simulatore per una sessione in cui si valutava la SF90 in esecuzione in diverse condizioni della pista.”

Tuttavia, Vettel ha minimizzato l’incontro rivelando che stava andando in Italia comunque. “Vengo qui comunque, è un peccato che lo faccia solo così raramente, ma spero di poterlo fare un po ‘più spesso”, ha detto Vettel al canale YouTube della Ferrari. “Vorrei fare di più, ma ovviamente il tempo manca, abbiamo anche molte gare, ma vediamo, forse ho bisogno di un’organizzazione migliore.”