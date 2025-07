Imparato: “Stellantis punta su Maserati e non vuole mollare il marchio”

Stellantis conferma il suo impegno verso Maserati e smentisce ogni ipotesi di cessione del marchio. A dichiararlo è stato Jean-Philippe Imparato, responsabile della regione Europa del gruppo, in occasione di un convegno alla Camera. Dopo aver assunto recentemente la supervisione del brand del Tridente, Imparato ha raccontato di aver visitato lo stabilimento insieme a Santo Ficili, Chief Operating Officer di Maserati, rimanendo colpito dalla motivazione del team e dalla bellezza delle vetture.

Imparato conferma alla Camera che Stellantis non vuole fare a meno di Maserati

“Sono un appassionato di auto e con Santo e Alfa Romeo vogliamo costruire un futuro solido per questo marchio”, ha affermato. Ha poi chiarito di aver sentito molte voci su una possibile vendita, ma ha ribadito: “Non intendo mollare. Dobbiamo tutelare Modena, valorizzare Maserati e definire un piano concreto”. Ha infine sottolineato che, rispetto ai progetti del passato, l’elettrico non rappresenta più l’unica strada percorribile per il brand, e che per rilanciare Maserati serviranno sia auto di livello sia motori adeguati.

Imparato ha ribadito che Stellantis non ha alcuna intenzione di abbandonare Maserati, anche se servirà ancora del tempo per definire un piano concreto. “La nostra volontà è chiara: non vogliamo rinunciare al marchio,” ha dichiarato. Ha poi accennato a un possibile nuovo legame strategico tra Maserati e Alfa Romeo, ricordando come dieci anni fa le due realtà collaborassero strettamente e con ottimi risultati.

Lo stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, a Modena

“Mi piacerebbe ricreare qualcosa di simile insieme a Santo Ficili. All’epoca lavoravamo vicini, nel posto giusto. Forse oggi possiamo ritrovare quella stessa sinergia.” Imparato ha concluso dicendo che tornerà sull’argomento non appena ci saranno novità concrete, pubbliche e definitive. L’obiettivo è chiaro: creare le condizioni per un rilancio serio del marchio, senza affrettare le decisioni, ma con la determinazione di portare Maserati nel futuro con una visione ben definita e sostenibile.