Fiat 500X Sport disponibile a 239 euro al mese

Il mese scorso, Fiat ha presentato l’ultima versione della sua popolare 500X orientata alla sportività e alla dinamica con il nome di Fiat 500X Sport. Nelle scorse ore, la casa automobilistica torinese ha annunciato un’interessante promozione che vede protagonista proprio il crossover sportivo.

In particolare, il veicolo ora viene proposto a un prezzo di 239 euro al mese con anticipo zero. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2019 e consente di comperare la 500X Sport con uno sconto di 2433 euro.

Fiat 500X Sport: FCA lancia una nuova promozione valida fino al 31 ottobre 2019

La versione oggetto della promozione di FCA è quella dotata di un motore da 1 litro con potenza di 120 CV, disponibile al prezzo di 22.067 euro anziché 24.500 euro. Ciò è possibile grazie al finanziamento proposto da FCA Bank che prevede TAN dello 0,0% e TAEG dell’1,01%.

A parte l’anticipo zero, il finanziamento della Fiat 500X Sport prevede il pagamento della somma in 60 rate mensili con un valore futuro garantito pari alla rata finale residua di 8495,88 euro.

Come anticipato poco fa, la nuova variante del famoso SUV compatto della casa automobilistica italiana punta tutto su carattere sportivo e dotazione davvero interessante. Anziché optare per il Salone di Francoforte, lo storico brand torinese ha deciso di sfruttare il Centro Tecnico Federale di Coverciano per presentare ufficialmente la nuova Fiat 500X Sport.

Rispetto alle versioni Urban e Cross, il SUV dispone di un’altezza da terra ridotta di 12 mm, degli pneumatici 225/40 e dei cerchi in lega da 19″ con design specifico. Oltre al propulsore turbo a 3 cilindri da 1 litro oggetto della promozione di FCA, il crossover compatto può essere scelto in altre 3 varianti: FireFly Turbo 1.3 da 150 CV abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, MultiJet turbodiesel da 1.3 litri da 95 CV con trasmissione manuale e MultiJet 1.6 da 120 CV con cambio manuale o automatico DCT a doppia frizione a 6 velocità.

Oltre alla colorazione Rosso Seduzione, la Fiat 500X Sport può essere scelta in Bianco Gelato, Grigio Moda, Blu Italia e Nero Cinema. Esternamente, il SUV compatto dispone di doppio scarico cromato, gruppi ottici Full LED abbinati a fari fendinebbia a LED, cerchi in lega da 19″ con coprimozzo nero lucido, badge Sport e altro ancora.

L’abitacolo, invece, è composto da un display TFT per il quadro strumenti digitale, pomello del cambio in alluminio e volante sportivo in pelle con fondo piatto. Su richiesta del cliente, gli interni possono essere personalizzati in alcantara mentre i sedili in tessuto nero possono essere sostituiti con dei sedili in pelle nera con finiture in grigio titanio.

Presenti anche una pedaliera sportiva in alluminio, un sistema di infotainment UConnect con display touch da 7 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, cruise control, clima automatico e molto altro ancora.