Fiat Centoventi: online il configuratore ufficiale per creare l’esemplare dei propri sogni

Durante il Salone di Ginevra 2019, Fiat ha stupito i presenti dell’evento annunciando un interessante concept chiamato Fiat Centoventi che molti hanno definito la nuova Panda completamente elettrica.

Al momento, purtroppo, non abbiamo informazioni precise circa le caratteristiche tecniche e soprattutto quando arriverà sul mercato la versione di produzione. Nelle scorse ore, però, è stato pubblicato sul sito ufficiale del brand torinese il configuratore online il quale potrebbe indicare l’avvicinamento della data di introduzione della versione di produzione del concept.

Fiat Centoventi: il marchio torinese lancia lo strumento di configurazione sul suo sito

Nel corso della presentazione al salone ginevrino, lo storico marchio di Torino ha affermato che la Fiat Centoventi propone un design quasi completamente modulare. Ciò significa che l’utente può personalizzare a proprio piacimento diverse caratteristiche del veicolo full electric.

Dal configuratore online è possibile vedere che i futuri acquirenti potranno smontare e rimontare il tetto, scegliendo fra 6 configurazioni diverse. Oltre a questo, si possono scegliere tra 5 colori per il tettuccio, il paraurti, i copriruota e il wrapping della carrozzeria. Lo strumento online conferma anche la possibile disponibilità futura in 6 allestimenti chiamati Base, Beach, Office, Work, Freetime e Fashion, anche se potrebbero arrivarne di altri.

Il video presente nella pagina ufficiale della Fiat Centoventi conferma diverse caratteristiche proposte dal concept come ad esempio il display a LED posto sulla parte posteriore, la possibilità di aggiungere diversi oggetti al cruscotto, i particolari sedili personalizzabili e rimovibili in caso di necessità, la panca posteriore che può essere abbassata e richiusa, il tettuccio intercambiabile (anche con un pannello solare), la possibilità di personalizzare diversi aspetti della carrozzeria e l’autonomia completamente in elettrico che può arrivare fino a 500 km aggiungendo 4 batterie.

Confermata anche la presenza di un particolare sistema che permetterà alla Fiat Centoventi di ricaricare altri esemplari tramite la porta di ricarica in dotazione, collocata sopra al cofano.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse rete, Fiat Chrysler Automobiles prevede di portare in commercio la versione di produzione della vettura completamente elettrica entro il 2021 a un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 18.000 euro.

In attesa di maggiori informazioni, potete sbizzarrirvi nel creare la Fiat Centoventi dei vostri sogni scegliendo l’allestimento desiderato e personalizzando tettuccio modulare, colore del tettuccio, bumper, cerchi e wrapping.