Alfa Romeo Giulietta: la sua produzione terminerà nel 2020?

Secondo indiscrezioni la produzione di Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere arrivata agli sgoccioli. Secondo i soliti bene informati la produzione dell’Alfa Romeo Giulietta terminerà nella prima metà del 2020. L’obiettivo non è altro che quello di concentrarsi sul lancio del nuovo Alfa Romeo Tonale come unico rappresentante nel segmento C. Ovviamente non sappiamo quanto ci sia di vero in queste voci.

Infatti di recente Giulietta ha subito un nuovo aggiornamento mostrato lo scorso anno al Salone di Ginevra. Inoltre per qualcuno l’idea di puntare solo su Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato potrebbe essere rischioso. E’ vero però che al momento non è prevista una nuova generazione di questo veicolo e le vendite continuano a diminuire costantemente.

Il marchio italiano potrebbe essere tentato di terminare la produzione dell’attuale Alfa Romeo Giulietta nel 2020 per ridurre i costi e, in seguito, se si verifica la situazione giusta, concentrarsi sullo sviluppo della nuova generazione del modello. Qualcosa che, oggi, è diventato una necessità. Vedremo dunque se davvero queste voci troveranno un fondo di verità nelle prossime settimane.

