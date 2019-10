Alfa Romeo: ad ottobre tornano i Rosso Alfa Days con Giulia e Stelvio in offerta da 299 Euro

Alfa Romeo ha prorogato al 31 ottobre prossimo la scadenza delle offerte Rosso Alfa Days , la promozione lanciata lo scorso mese di settembre e dedicata, in particolare, all’Alfa Romeo Giulia ed all’Alfa Romeo Stelvio, i due modelli di segmento D che, per tutto il mese di ottobre appena iniziato, potranno essere acquistati a partire da 299 Euro al mese. Da notare che, con la stessa rata mensile, i clienti potranno optare, invece che per l’acquisto tramite il finanziamento Liberamente Alfa, per il noleggio a lungo termine oppure per il leasing. A prescindere dalla soluzione scelta, la rata mensile continuerà ad essere di 299 Euro (per i modelli “base” in offerta).

Vediamo, quindi, quali sono le offerte che Alfa Romeo riserverà ai clienti interessati all’acquisto di Giulia e Stelvio per tutto il mese di ottobre.

Alfa Romeo Stelvio

Il SUV della casa italiana, che continua a rappresentare il punto di riferimento per Alfa Romeo per quanto riguarda le unità vendute in Europa, viene proposto sino al 31 ottobre a partire da 299 Euro al mese. Scegliendo il finanziamento Liberamente Alfa sarà possibile acquistare uno Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore con anticipo di 15.500 Euro e 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale, pari al valore finale residuo del SUV, è pari a 23.849,78 Euro.

A parità di rata mensile, lo Stelvio Sport-Tech è disponibile anche con il noleggio o in leasing. Grazie alle promozioni dei Rosso Alfa Days, infatti, è possibile scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze per “portarsi a casa” lo Stelvio.

Alfa Romeo Giulia

Anche la Giulia è in offerta per tutto il mese di ottobre. Chi è interessato all’acquisto della berlina potrà optare per il finanziamento Liberamente Alfa, una soluzione che presenta le stesse caratteristiche viste nel caso dello Stelvio. In questo caso, il modello in offerta riportato in esempio è la Giulia Sport-Tech con motore 2.2 turbo benzina da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore.

Per questa variante della berlina sarà necessario versare un anticipo di 16.670 Euro oltre a 36 rate mensili da 299 Euro. La rata finale per completare l’acquisto della berlina sarà pari a 16.879,92 Euro. Come sottolineato in precedenza, sempre a partire da 299 Euro al mese, è possibile scegliere la Giulia con una formula diversa dall’acquisto tramite finanziamento. La berlina è disponibile sia in leasing che con noleggio.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech: la dotazione delle due serie speciali

Le versioni Sport-Tech di Giulia e Stelvio sono disponibili sul mercato italiano da diversi mesi (la presentazione ufficiale è avvenuta prima dell’estate) e possono contare su di una dotazione di serie molto ricca nonostante un prezzo di listino in linea con quello degli allestimenti base dei due modelli della casa italiana.

In particolare, lo Stelvio Sport-Tech presenta, di serie, il Cruise Control adattivo, il sistema multimediale Alfa Connect dotato di display da 8.8 pollici, radio DAB e smartphone integration con supporto Apple CarPlay ed Android Auto. Da notare, inoltre, la presenza di cerchi in lega sportivi a 5 razze da 19 pollici, esclusivi per quest’allestiento, e dei sensori di parcheggio. Di serie, lo Stelvio Sport-Tech è disponibile in tinta Rosso Alfa ma può essere ordinato anche con le colorazioniBia nco Alfa o Nero Alfa (+550 Euro) e Nero Vulcano e Grigio Stromboli (+1.050 Euro).

Per quanto riguarda la Giulia Sport-Tech, invece, di serie troviamo i fari Bi-Xenon 25, il Cruise Control adattivo, l’Alfa Connect da 8.8 pollici con supporto Apple Car Play e Android Auto, i vetry privacy, il climatizzatore bizona e i sensori di parcheggio posteriori. Anche in questo caso, di serie, la berlina è disponibile con colorazione Rosso Alfa ma può essere ordinata anche nelle colorazioni Bianco Alfa o Nero Alfa (+550 Euro) e Nero Vulcano e Grigio Stromboli (+1.050 Euro).