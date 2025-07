Alfa Romeo: a giugno continua a crescere nel mercato italiano

Prosegue il trend in crescita di Alfa Romeo nel mercato italiano. La casa del “biscione” ha appena diffuso i dati di vendita relativi al mese di giugno, tutti con il segno positivo, anche se in termini assoluti si è lontani dal potenziale del marchio.

Il mese appena andato in archivio si è chiuso con 2.585 immatricolazioni e una quota di mercato del 2.0%. Sono dati in crescita, rispettivamente, dell’89% e dell’1.1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In pratica, un raddoppio dei volumi.

Questo risultato consolida ulteriormente il percorso di sviluppo del marchio, nella dimensione commerciale. La performance non è infatti episodica. Anche confrontando i primi sei mesi dell’anno, il consuntivo più fresco risulta nettamente migliore.

Da gennaio a giugno del 2025 sono state immatricolate 16.892 vetture Alfa Romeo, con un incremento del 38% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato si attesta nel semestre al 2.0%, in crescita di 0.6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Junior e Tonale si sono confermate i pilastri della gamma, grazie a una proposta completa, tecnologica e coerente con le esigenze della mobilità contemporanea. Entrambe hanno fatto da traino ai volumi di vendita del “biscione”.

Centrale, nel percorso di crescita, è stata la Junior, il B-SUV sportivo che ha saputo reinterpretare lo spirito del marchio in chiave compatta e accessibile. L’Alfa Romeo Tonale ha continuato a svolgere un ruolo strategico nella gamma, intercettando il consenso di un buon numero di clienti, nel segmento dei C-SUV Premium, grazie al suo equilibrio tra sportività, efficienza e contenuti tecnici avanzati. Giulia e Stelvio hanno dato il loro apporto, negli altri segmenti coperti dal marchio automobilistico milanese della galassia Stellantis.

A rendere ancora più speciale il mese di giugno 2025 del “biscione” ci hanno pensato anche i festeggiamenti per il 115° anniversario del brand e il trionfo alla 1000 Miglia 2025, messo a segno da una splendida Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929, seguita in classifica da altre due vetture della stessa firma, per una memorabile tripletta nella rievocazione storica della “Freccia Rossa”.