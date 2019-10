Alfa Romeo: a Cassino perde la vita un operaio

Tragedia nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Cassino. Durante la scorsa notte un operaio ha perso la vita nella fabbrica in cui vengono prodotte le auto di Alfa Romeo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa nazionale, l’uomo, un operaio di 40 anni, sarebbe stato ferito al collo mentre stava spostando un macchinario con un collega. Al momento non si sa molto altro di questa tragedia che ha colpito l’impianto sito a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone.

Alfa Romeo: tragedia nella notte a Cassino, perde la vita un operaio

Attualmente sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per capire meglio cosa sia successo nello stabilimento Alfa Romeo di Cassino la scorsa notte. I sindacati hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni. A compiere accertamenti intanto sono anche gli ispettori della medicina del lavoro dell’Asl.

Sull’incidente la Procura di Cassino indaga per omicidio colposo e il procuratore Luciano D’Emmanuele ha affidato le indagini al sostituto Valentina Maisto. Il segretario generale Cgil Maurizio Landini, in una nota ha scritto: “A nome mio e di tutta la Cgil esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio che ha perso la vita sul lavoro stanotte nello stabilimento Fca di Cassino”.

