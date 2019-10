Alfa Romeo Giulietta: in offerta ad ottobre con l’automatico al prezzo del manuale

Con l’inizio del mese di ottobre, Alfa Romeo ha rinnovato le offerte dei Rosso Alfa Days riproponendo, come visto ieri, le offerte dedicate a Giulia e Stelvio ed andando ad integrare la promozione riservata all’Alfa Romeo Giulietta. Sino alla fine del mese di ottobre, infatti, la segmento C potrà contare su di una serie di offerte decisamente molto interessanti. L’obiettivo di Alfa Romeo è quello di rilanciare le vendite della segmento C che, in questi ultimi mesi, sta registrando un brusco calo delle consegne sia in Italia che in Europa (la Giulietta ha venduto quest’anno meno della metà delle unità vendute nello stesso periodo dello scorso anno).

Per tutto il mese di ottobre, quindi, i clienti che sceglieranno una nuova Alfa Romeo Giulietta potranno contare su di un’offerta decisamente interessante con la possibilità di acquistare la versione con cambio automatico Alfa TCT al prezzo di quella con cambio manuale. Ricordiamo che il cambio automatico (oltre che sulla Giulietta Veloce abbinata esclusivamente al motore 2.0 turbo diesel da 170 CV) è disponibile sulla Giulietta con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV. In termini di prezzo di listino, la differenza tra la Giulietta con il manuale e la Giulietta con l’automatico è di 2 mila Euro. Il risparmio garantito da questa promozione è, quindi, davvero molto importante.

Alfa Romeo Giulietta: da 9.900 Euro e con due anni senza rate anche ad ottobre

Oltre alla promozione dedicata alla Giulietta con cambio automatico, acquistabile allo stesso prezzo del manuale, ad ottobre torna la promozione accessibile per i clienti che scelgono il finanziamento Alfa Free per completare l’acquisto di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Scegliendo questa promozione, infatti, sarà possibile acquistare la segmento C a partire da un anticipo di 9.900 Euro.

Successivamente all’anticipo, ci sono due anni senza alcuna rata. Solo dopo il 24° mesi, il cliente potrà decidere se tenere la vettura oppure se cambiarla o restituirla. La rata finale è pari a 9.203,88 Euro. I prezzi indicati si riferiscono alla Giulietta in allestimento base dotata del motore 1.4 turbo benzina da 120 CV abbinato al cambio manuale. Questa versione può essere acquistata con un prezzo promozionale di 19.104 Euro.

Ricordiamo che, nonostante l’arrivo del Model Year 2019, presentato lo scorso mese di marzo, l’Alfa Romeo Giulietta sta registrando risultati decisamente negativi con il primo semestre chiuso con poco più di 9 mila unità vendute in Europa e con un calo percentuale del 45.4%. Nelle prossime settimane, i dati del terzo trimestre dell’anno confermeranno, molto probabilmente, i risultati ottenuti nei primi 6 mesi andando a ribadire, una volta e per tutte, che la carriera della Giulietta è molto vicina alla chiusura con la segmento C che molto difficilmente potrà contare su di un’erede designata.

In questi (probabili) ultimi mesi di carriera, l’Alfa Romeo Giulietta potrebbe essere protagonista di offerte decisamente interessanti che in molti potrebbero cogliere al volo per acquistare la vettura ad un prezzo contenuto. L’offerta valida sino alla fine di ottobre rientra proprio in quest’ottima. La casa italiana, a differenza di quanto sta avvenendo con Giulia e Stelvio, continuerà a proporre promozioni molto aggressive per cercare di massimizzare le vendite nel corso dei prossimi mesi. Continuate a seguici per tutti gli aggiornamenti.