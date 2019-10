Nuova Abarth 695 70° Anniversario, anteprima internazionale agli Abarth Days 2019

La nuova serie speciale Abarth 695 70°Anniversario, che sarà prodotta in tiratura numerata in sole 1.949 unità, sarà presentata agli Abarth Days 2019, il più grande raduno Europeo dello Scorpione.

Sulla nuova 695 70° Anniversario debutta il nuovo Spoiler ad Assetto Variabile – testato nella galleria del vento FCA – che migliora la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità.

Per conoscere da vicino l’Abarth 695 70° Anniversario gli showroom Abarth saranno aperti nel weekend del 19-20 ottobre. Il listino prezzi parte da 34.600 Euro.

La vettura è stata presentata oggi a Milano. La nuova Abarth 695 70°Anniversario celebra i 70 anni del marchio Abarth & C. Destinata tanto ai collezionisti quanto agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, l’Abarth 695 70° Anniversario colpisce subito per il nuovo alettone posteriore che richiama il mondo delle corse e la leggendaria storia racing dello Scorpione. Lo spoiler è regolabile manualmente, proprio come nelle corse dove è usuale vedere ai box i tecnici effettuare una regolazione “fine” dell’inclinazione dello spoiler per permettere al pilota di settare il comportamento dell’auto in funzione del tracciato e del suo stile di guida.

Lo stesso profumo di sportività si respira all’interno dell’abitacolo della nuova Abarth 695 70° Anniversario dove spiccano i nuovi ed esclusivi sedili “Sabelt Tricolore”, una novità sviluppata appositamente per questa serie speciale. E dal glorioso passato racing del marchio arrivano anche i loghi sulla carrozzeria che utilizzano lo storico font e lo scorpione dal disegno vintage, un chiaro tributo alla storia di uno dei brand del Made in Italy più famosi al mondo.