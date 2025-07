Leapmotor: risultati record a giugno per la city car T03 in Italia

Leapmotor si conferma in grande forma nel mercato auto italiano. La casa automobilistica cinese di Stellantis ha infatti ottenuto ottimi risultati nel segmento delle auto elettriche, mettendo in evidenza una crescita costante e un’accoglienza da parte dei consumatori veramente molto buona. Grande protagonista di questa performance è la city car completamente elettrica T03, che continua a guadagnare terreno nel segmento delle compatte nel nostro paese.

Leapmotor T03 anche a giugno è leader nel segmento A del mercato italiano con 267 immatricolazioni ed il 26,8% di quota

La Leapmotor T03 è stata ancora una volta il modello più venduto nel segmento A, facendo registrare un totale di 267 nuove immatricolazioni per una quota di mercato pari al 26,8 per cento in quella categoria. Questo risultato di giugno conferma la sua posizione come punto di riferimento tra le vetture elettriche compatte. Inoltre, la vettura della casa cinese è entrata nella top five dei modelli BEV (Battery Electric Vehicle) più venduti nel nostro paese, un risultato che mette in evidenza come si tratti di un modello davvero trasversale.

Il successo commerciale della Leapmotor T03 deriva probabilmente dal fatto che questo veicolo è un vero e proprio mix di innovazione tecnologica, consumi contenuti e prezzo competitivo. Si tratta di caratteristiche che rendono la vettura ideale per quanto concerne la mobilità urbana. Leapmotor, grazie a queste performance, conferma che la sua strategia volta a garantire soluzioni elettriche accessibili e affidabili funziona. In questo modo l’azienda finisce per rafforzare la propria presenza sul mercato italiano.

Nel mese di giugno appena concluso Leapmotor ha registrato risultati davvero importanti, raggiungendo una quota del 3,5 per cento nel mercato BEV (Battery Electric Vehicle) e posizionandosi al 9° posto tra i costruttori a livello nazionale. Ancora più importante e ricca di significati la performance nel segmento dei clienti privati, dove il marchio cinese di Stellantis ha ottenuto una quota del 6,5 per cento, giungendo fino al 2° posto tra i brand di veicoli elettrici. Questi dati confermano la crescente fiducia dei consumatori italiani nei confronti del marchio e dei suoi modelli.

A proposito degli ottimi risultati consguiti dal marchio nel nostro paese a giugno dfel 2025 si segnalano i commenti di Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, il quale ha affermato: “Siamo davvero orgogliosi dei risultati che abbiamo ottenuti in Italia nel mese di giugno da poco concluso. Essi confermano la validità della nostra strategia e la forza del nostro prodotto di punta, la T03″. “Continueremo a investire in innovazione e servizi per offrire ai nostri clienti soluzioni di mobilità sostenibile sempre più competitive”. Leapmotor si conferma quindi come uno dei protagonisti della transizione ecologica nel settore automobilistico italiano, con una proposta orientata a rendere l’elettrico una scelta accessibile e concreta per un numero crescente di automobilisti.