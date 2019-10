Fiat Panda: superata quota 100 mila unità vendute in Italia nel 2019

La Fiat Panda conserva la leadership del mercato auto italiano anche nel corso del mese di settembre. La segmento A del marchio Fiat, infatti, ha chiuso il nono mese dell’anno con un totale di 9.183 unità vendute, un dato che si traduce in un calo del 6.3% rispetto ai risultati raccolti nel corso del mese di settembre del 2018. Il risultato permette comunque alla Panda di superare quota 100 mila unità vendute in Italia da inizio anno.

Tra gennaio e settembre, infatti, la Fiat Panda ha venduto un totale di 106 mila unità in Italia registrando una crescita netta rispetto alle poco più di 88 mila unità vendute nel corso dello stesso periodo dello scorso anno. La crescita percentuale della Panda in Italia in questo 2019 è pari al +19%. Da segnalare la crescita della Panda GPL che con più di 16 mila unità vendute ha raddoppiato i risultati ottenuti lo scorso anno.

Grazie a questo risultato, la vettura continua ad essere l’auto più venduta in assoluto in Italia con ampio margine rispetto alle dirette concorrenti.

Dopo la Fiat Panda c’è la Lancia Ypsilon

La Lancia Ypsilon continua il suo ottimo momento e chiude il mese di settembre con oltre 4 mila unità vendute (+23.5%) portando il totale relativo al 2019 a quota 45 mila. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la Ypsilon fa registrare una crescita percentuale del +29% confermandosi come il secondo modello più venduto, in assoluto, in Italia. Da segnalare le 13 mila unità vendute di Ypsilon in versione GPL (quasi il doppio rispetto allo scorso anno).

Scorrendo la classifica dei 10 modelli più venduti in Italia dopo i primi 9 mesi di 2019 troviamo la Fiat 500X, il terzo modello più venduto tra quelli prodotti in Italia. Il crossover compatto della casa italiana, infatti, ha raggiunto quota 32 mila unità vendute registrando però un calo percentuale pari al -20% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

A completare la Top 10 troviamo la Citroen C3, la Volkswagen T-Roc, la Dacia Sandero e la Fiat 500 che si ferma a 28 mila unità vendute in Italia registrando un calo percentuale del 13% rispetto ai risultati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Ricordiamo che, nel corso dei prossimi giorni, arriveranno diversi nuovi dati di vendita per i modelli FCA a settembre in particolare per quanto riguarda l’Europa e il Nord America. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.