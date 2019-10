Jeep Renegade MY2020: ancora più tecnologica, connessa e sicura

Jeep Renegade MY2020 è il primo modello FCA in Europa a essere equipaggiato con Uconnect Box per accedere ai servizi Uconnect Services e alla nuova mobile App My Uconnect. Da oggi la vettura potrà essere ordinata dai clienti. La nuova Uconnect Box assicura la connettività a bordo e la possibilità di condividere dati con altri dispositivi. Espandibile e aggiornabile online come qualsiasi dispositivo digitale, è disponibile da ottobre con tre categorie di servizi: i pacchetti Basic, Standard e Optional.

Ampia possibilità di personalizzazioni per una gamma sempre più articolata caratterizzano la nuova Jeep Renegade MY2020. Questo in particolare grazie a nuove colorazioni tra cui l’inedita livrea Blue Shade, sei allestimenti, otto gruppi motopropulsori, tre cambi e due trazioni. Prosegue così l’evoluzione del SUV Made in Italy venduto in oltre 1.000.000 di unità: Jeep Renegade è infatti pioniere anche della nuova tecnologia plug-in hybrid electric (PHEV) disponibile nel 2020. Per FCA il lancio della Jeep Renegade MY2020 equipaggiata con Uconnect Box rientra nell’ambito del nuovo “ecosistema” globale per veicoli connessi, annunciato lo scorso mese di aprile.

Per quanto riguarda i motori, infine segnaliamo che si parte dal motore turbo da 1 litro a 3 cilindri da 120 CV di potenza massima e 190 Nm di coppia massima con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore, cui si aggiunge il propulsore turbo da 1,3 litri a 4 cilindri da 150 CV e 270 Nm in abbinamento al cambio a doppia frizione DDCT e alla trazione anteriore. In abbinamento alla trasmissione automatica a 9 marce con convertitore di coppia e alla trazione 4×4, è disponibile il brillante motore turbo da 1,3 litri, 180 CV e 270 Nm.

Completano la gamma i motori turbodiesel MultiJet II da 1,6 litri, 120 CV e 320 Nm, in abbinamento alla trasmissione manuale a sei velocità o DDCT a doppia frizione entrambi a trazione anteriore, e MultiJet II da 2 litri, 140 CV e 350 Nm abbinato al cambio manuale a sei marce o all’automatico a nove velocità, oppure da 170 CV e 350 Nm abbinato al cambio automatico a nove marce.