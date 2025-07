Alfa Romeo: Veit Liebing assume la direzione marketing in Germania

Veit Liebing (43) assumerà la direzione marketing di Alfa Romeo in Germania a partire dal 1° luglio 2025. Succede a David Saravia, che passerà al team vendite internazionali di Opel. Veit Liebing riferirà a Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania.

Alfa Romeo: Veit Liebing nuovo responsabile del marketing in Germania, vanta una pluriennale esperienza nel settore

“Siamo lieti di accogliere Veit Liebing nel nostro team come Responsabile Marketing di Alfa Romeo in Germania. Non solo proviene dalle nostre stesse fila, ma conosce molto bene la nostra azienda. Sono inoltre convinta che la sua esperienza lo renda altamente qualificato per accelerare ulteriormente lo sviluppo positivo di Alfa Romeo sul mercato tedesco”, ha commentato Christine Schulze Tergeist. “Allo stesso tempo, vorrei ringraziare David Saravia per i suoi molti anni di lavoro per il nostro tradizionale marchio italiano. Gli auguro ogni successo nel suo nuovo ruolo all’interno del team internazionale del nostro Gruppo.”

Veit Liebing vanta una pluriennale esperienza nel settore automobilistico, con particolare attenzione a prodotti e vendite. Laureato in economia, ha maturato una vasta esperienza in diversi ruoli all’interno dell’ex organizzazione FCA. Tra gli altri, ha ricoperto il ruolo di Product Manager presso FIAT Professional, responsabile dei modelli Ducato e Scudo. Ha inoltre rappresentato il marchio in qualità di Area Manager Sales e Sales Operations Specialist. Più recentemente, Liebing ha delineato la direzione strategica della divisione Veicoli Commerciali Leggeri di Stellantis in qualità di Convergence Manager nella Business Unit LCV (Veicoli Commerciali Leggeri) “ProOne”.

“Alfa Romeo, più di ogni altro marchio, è sinonimo di passione, design e prestazioni orientate al guidatore: valori che mi ispirano anche a livello personale. Assumere la carica di Direttore Marketing in Germania è una sfida estremamente stimolante. Insieme al mio team, voglio far rivivere il fascino del marchio, ispirare i nostri fedeli fan, ma anche attrarre nuovi target verso Alfa Romeo. Stiamo affrontando un rinnovamento completo del nostro portfolio modelli: una fase estremamente dinamica che deve essere plasmata con un profilo chiaro, idee creative e tanta energia”, afferma Veit Liebing, guardando al suo nuovo ruolo.